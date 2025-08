Hári János: Jobban kezdenénk, mint ahol abbahagytuk – videóval

A Hydro Fehérvár AV19 számára hamarosan elkezdődik a felkészülési időszak, a játékosok pedig már meg is kezdték a felkészülést a jégen.

A Hydro Fehérvár AV19 játékosa, Hári János már várja az új idényt

Fotó: Nagy Norbert

A Hydro Fehérvár AV19 jobban kezdene, mint ahol abbahagyta

– A legfőbb célom mindig az, hogy a lehető legjobb játékomat nyújtsam, és ezzel győzelemhez segítsem a csapatot. Szeretnénk idén is minél több meccset nyerni – kezdte rögtön az idei céljaival Hári János, majd rátért arra is, milyen visszatérni a jégre a kis pihenő után. – Vegyes érzések kavarognak most bennem. A nyár az mindig jó, ilyenkor sokat vagyok a családdal, de az augusztus egy jégkorongozó életében nem a legélvezetesebb időszaka az évnek. Nyilván, jó újra belevágni a munkába, s bár sokat nem pihentem, de sikerült feltölteni magam teljesen.

A Hydro Fehérvár AV19 történtek változások, több új játékos érkezett a klubhoz, és voltak olyanok is, akik elhagyták a csapatot. Hári János még nem látja pontosan, hogy milyen is lesz a csapatösszhang, hiszen most találkoztak az új társakkal először, de bízik benne, hogy minden jól alakul majd.

– Reméljük, hogy idén jobban tudjuk majd kezdeni a szezont mint, ahogy tavaly befejeztük, és azt folyamatosan tovább tudjuk vinni. Két napja járunk a jégpályára, most még ez egy nagyon ismerkedési fázis. A héten még nem is edzünk, csak tesztelgetünk, fotózkodunk, ismerkedünk, találkozunk újra a barátokkal, akikkel a nyáron nem futottunk össze, az érdemi munka pedig majd jövő héten kezdődik meg – fogalmazott Hári.

Terbócs István sem vélekedett másképp, ő is megemlítette, hogy nem volt túl hosszú pihenője azoknak a játékosoknak, akik a válogatottnál is érdekeltek voltak, így nem igazán várta ezt a pillanatot, hogy visszakelljen térni a jégre.

– Azóta egész jól érzem magam, hogy elkezdtük a munkát, de őszintén, nem igazán vártam ezt a pillanatot. Egy ilyen nem várt jókedve, meg egy nem várt jó érzés itt lenni újra. Szeretem a hokit, szeretem az öltöző angulatát, tényleg ezt az egész sportágat. Ha másért nem is, akkor ezért mindig jó visszajönni – mondta Terbócs, aki a nyáron a fesztiválokon is aktív volt. – Ezek a pillanatok azok, amik a szezon közben is úgy kicsit vissza tudják adni a lelket, amikor vannak a nehezebb időszakok, meg egy kicsit az ember betelik a hokival is, akkor jó ezekre az élményekre visszagondolni. Meg várhatod, hogy majd itt lesz a szezon vége, és akkor ismét felölti a lelked ez. Nagyon szeretek a vízparton lenni, pecázni is imádok, úgyhogy nekem a nyár csak arról szól, hogy vízpart és kint lenni a friss levegőn, meg a jó időn. Mindig jobb lenne egy kicsit hosszabb szünet, de minden belefért ebbe a 9-10 hétbem amit terveztem. Talán egy-két dolog lett volna, amit megcsináltam volna még, de így is néha úgy éreztem, hogy ketté kellene szakadnom, hogy mindenhová odaérjek.