Tereprali

1 órája

Nagy bukással kezdődött az idei HunGarian Baja

Az idei Dakart is megjárt Denis Krotov,Oleg Uperenko páros nyerte a 22. alkalommal megrendezett nemzetközi tereprali-viadalt. A várpalotai versenyközpontú, 2025-ös HunGarian Baja rögtön egy óriási bukással vette kezdetét a teszten, de szerencsére nem történt más rendkívüli esemény a két napon át tartó viadalon.

Szabó Zsolt
Nagy bukással kezdődött az idei HunGarian Baja

Afonso Oliveira balesete miatt rajthoz sem tudott állni a 22. HunGarian Baja-n.

Fotó: Pataky Péter/ HunGarian Baja

A közhiedelemmel ellentétben a rali és a tereprali közt igen sok különbség van. A raliban megszokott, hogy a párosok bejárhatják a gyorsasági szakaszokat, és ennek során részletes itinert készíthetnek a pályáról, és hogy milyen körülményekre számíthatnak. Terepraliban viszont erre nincs lehetőség, egy egységes útleírás alapján kell tájékozódnia a pilótapárosoknak úgy, hogy közben tempót is kell menni, amely felettébb izgalmassá teszi ezt a szakágat. Többek között ennek esett áldozatul a HunGarian Baja első napjának délelőtti tesztjén a portugál Afonso Oliveira, aki orral előre hatalmasat bukott Polaris RZR Pro R Sport side by sidejával. A pilóta és navigátora kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

HunGarian Baja
Hatalmasat bukott a portugál Afonso Oliveira a HunGarian Baja első napjának tesztjén.
Fotó: Pataky Péter/ HunGarian Baja

Az éles verseny péntek délután 15 órakor kezdődött meg a prológgal, melynek tétje a minél kedvezőbb rajthelyválasztási pozíció volt. Kissé furcsának tűnhet, de érdemesebb ebben a rangsorban minél hátrébb rangsorolni a magát a párosnak, mert a murvás talaj miatt a mezőny elején rajtolók takarítják le az ideális ívet, amely időveszteséggel járhat. Az első szakaszt abszolútban a litván Benediktas Vanagas,Aisvydas Paliukenas páros nyerte abszolútban egy Toyota Hiluxot terelgetve. A legjobb magyar páros a Lukács "Csucsu" Kornél, Mesterházi Márk páros volt akik szintén ezzel a típussal a 9. helyet szerezték meg két és fél perccel lemaradva a litvánok mögött. 

A Mészáros Lőrinc,Horn Albert duó zárt a legjobb magyarként a side by sideok mezőnyében.
Fotó: Szabó Zsolt

Denis Krotovék nyerték a 22. HunGarian Baja-t

A szombati nap első szakaszán aztán semmivé vállt a litván kettős előnye, egészen a 7. helyig zuhantak vissza, és a kirgiz színekben induló Denis Krotov,Oleg Uperenko páros vette át a vezetést a Mini JCW-vel. amelyet ezután nem is adtak ki a kezeik közül, így ők nyerték meg a 22. HunGarian Baját. A legjobb magyar páros a Lukács,Mesterházi duó lett az autók között. A side by side kategóriát a holland Paul Spierings nyerte meg, a legjobb magyar pedig a Mészáros Lőrinc,Horn Albert kettős lett a mezőnyben.

 

