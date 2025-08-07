augusztus 7., csütörtök

Terep-rallye

4 órája

Mészáros Lőrinc is rajthoz áll a Fejér vármegye határában tartott versenyen

#terepraliverseny#Ilka Minor#HunGarian Baja#várpalota

Augusztus 14-16. között kerül megrendezésre Várpalota külterületén a Magyar Tereprali Bajnokság második, és az FIA European Baja Cup (EBC) hatodik futama. A 22. HunGarian Baja nevezési listáján olyan nagy nemzetközi neveket is találhatunk, mint az osztrák navigátor, Ilka Minor. A magyarok közül Lukács "Csucsu" Kornél és Trébitsch Miklós mellett Mészáros Lőrinc is rajthoz áll az Eb-futamon

Feol.hu
Mészáros Lőrinc is rajthoz áll a Fejér vármegye határában tartott versenyen

Mészár Lőrinc az olasz verseny után a HunGarian Baja-n is diadalmaskodna a magyar értékelésben.

Fotó: terep-rally.hu

Összesen 51 páros adta le a nevezését a HunGarian Baja idei megmérettetésére. Az idei évben a korábbi alacsony nevezési létszám miatt sajnos nem került kiírásra a magyar bajnokság, és a nemzetközi mezőny számára a motoros és quados kategória. A nevezési listán külföldi mezőnyben megtalálhatjuk a világhírű osztrák navigátor, Ilka Minor nevét is, aki  Manfred Stohl oldalán három Rali-világbajnoki (WRC) dobogós helyezést is szerzett. A 2025-ös magyar futamon azonban az ománi Hamed Al-Wahibi oldalán diktálja majd a tempót. A magyarok közül Lukács Kornél becenevén "Csucsu" neve lehet ismerős, aki a hazai raliélet egyik meghatározó alakja. Az utóbbi időben leginkább a tereprali szakágban versenyzett Mesterházi Márkkal egy Toyota Hiluxal, idén viszont a T 3.1 kategóriában, egy Taurus T3 Max-al fog rajthoz állni a magyar páros. Ugyanebben a kategóriában méretteti meg magát az Italian Baja idei magyar mezőnyének kategóriagyőztese, Mészáros Lőrinc, (aki csak névrokona az ismert vállalkozónak) és Horn Albert, akik egy Grally OT3-al próbálják felvenni a harcot a többiekkel.

Hungarian Baja
Mészár Lőrinc az olasz verseny után a HunGarian Baja-n is diadalmaskodna a magyar értékelésben.
Fotó: terep-rally.hu

Két Kamion, és 14 autó hangja árasztja el a 22. HunGarian Baja gyorsasági szakaszait

Az autók között számos olyan típus versenyváltozata is megtalálható lesz a mezőnyben mint a már fent említett Toyota Hilux, vagy a Ford F150, amelyeknek igen erőteljes és nagy hangja szinte zene az autósportot kedvelők füleinek. Emellett még két kamion, a két holland egység által vezetett Iveco Powerstar és Ginaf X2222 is száguldani fog a Várpalota környéki lőtereken.

A teljes nevezési lista és minden egyéb információ ezen a linken elérhető.

 

