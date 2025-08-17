Hornyák Zsolt: Tartsam vissza magamat? Örülök a győzelemnek

Ahogy arról beszámoltunk, a Puskás Akadémia remek játékkal nyert a Groupama Arénában, ennek köszönhetően két ponttal elléptek a Ferencvárostól. A lefújást követően először Hornyák Zsolt értékelte csapata teljesítményét.

Hornyák Zsolt még nem kapott ki Robbie Keane-től

Fotó: Kricskovics Antal

Hornyák Zsolt elégedett volt a csapatával

– Nehéz meccsen vagyunk túl, mindkét csapat sok helyzetet alakított ki. A találkozó elején a hazaiak voltak aktívabbak, majd negyedóra elteltével mi is játékba jöttünk, megmutattuk mik az erősségeink. Szétszedtük az ellenfél hátsó alakzatát, a vezetést is meg tudtuk szerezni. Nagyon fontos számomra ez a győzelem, hiszen a Ferencváros otthonában nem egyszerű nyerni. Az első félidőben mélységi passzokkal tudott veszélyes helyzeteket kidolgozni az FTC, a fordulást követően már jobban kezeltük ezeket. Nekünk is volt két komoly lehetőségünk, ilyen volt például Markgráf Ákos fejese. Harmadszor nyertünk a Groupama Arénában, itt mindig nehéz nyerni, természetesen nem tartom magam vissza ilyenkor, hiszen örülök a sikernek – emelte ki Hornyák Zsolt.

A három pont mellett két visszatérőnek is örülhettek a Felcsútiak, Szolnoki Roland és Ormonde-Ottevill Brandon is hosszú sérülést követően lépett ismét pályára.

– Remélem pozitív energiával tölti el a csapatot a visszatérésük, mindketten sokat hagytak ki. Lamin Colley sem volt teljesen egészséges, de tudta vállalni a játékot, Nagy Zsolt is kisebb-nagyobb problémákkal küzd. Kern Martin sajnos a Kisvárda elleni meccsen összeszedett egy apróbb sérülést, bízom benne, hogy egy hét múlva már visszatér – nyilatkozta Hornyák Zsolt.

A Puskás Akadémia vezetőedzőjét követően a Ferencváros mestere, Robbie Keane is értékelte a látottakat.

– Az első tíz-tizenöt percben akár 3-0-ra is vezethettünk volna, ez viszont nem jött össze és az ellenfél talált be a mi kapunkba. Ezt követően visszajöttünk a mérkőzésbe, mindkét tizenhatoson belül jobban kellett volna teljesítenünk. Az első félidő nem nézett ki rosszul, próbáltuk megjátszani a széleket, hosszú indításokkal próbáltuk megjátszani a támadókat. A játék képét figyelembe véve, nem kellett volna elveszítenünk a találkozót, de mégis vereség lett a vége. Most nem szabad magunkba roskadni, magunk mögött kell hagynunk ezt a meccset, és a keddi, Qarabag elleni összecsapásra kell koncentrálnunk – zárta gondolatait Robbie Keane.