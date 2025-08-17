augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB I

36 perce

Hornyák Zsolt: Tartsam vissza magamat? Örülök a győzelemnek

Címkék#Robbie Keane#Ferencváros#Hornyák Zsolt#Puskás Akadémia#NB I

A Puskás Akadémia nagy meglepetésre 2-1-re győzött a Ferencváros otthonában. A találkozót követően mindkét vezetőedző értékelte a látottakat.

Kelemen Kornél

Ahogy arról beszámoltunk, a Puskás Akadémia remek játékkal nyert a Groupama Arénában, ennek köszönhetően két ponttal elléptek a Ferencvárostól. A lefújást követően először Hornyák Zsolt értékelte csapata teljesítményét. 

Hornyák Zsolt még nem kapott ki Robbie Keane-től
Hornyák Zsolt még nem kapott ki Robbie Keane-től
Fotó: Kricskovics Antal

Hornyák Zsolt elégedett volt a csapatával

– Nehéz meccsen vagyunk túl, mindkét csapat sok helyzetet alakított ki. A találkozó elején a hazaiak voltak aktívabbak, majd negyedóra elteltével mi is játékba jöttünk, megmutattuk mik az erősségeink. Szétszedtük az ellenfél hátsó alakzatát, a vezetést is meg tudtuk szerezni. Nagyon fontos számomra ez a győzelem, hiszen a Ferencváros otthonában nem egyszerű nyerni. Az első félidőben mélységi passzokkal tudott veszélyes helyzeteket kidolgozni az FTC, a fordulást követően már jobban kezeltük ezeket. Nekünk is volt két komoly lehetőségünk, ilyen volt például Markgráf Ákos fejese. Harmadszor nyertünk a Groupama Arénában, itt mindig nehéz nyerni, természetesen nem tartom magam vissza ilyenkor, hiszen örülök a sikernek – emelte ki Hornyák Zsolt.

A három pont mellett két visszatérőnek is örülhettek a Felcsútiak, Szolnoki Roland és Ormonde-Ottevill Brandon is hosszú sérülést követően lépett ismét pályára.

– Remélem pozitív energiával tölti el a csapatot a visszatérésük, mindketten sokat hagytak ki. Lamin Colley sem volt teljesen egészséges, de tudta vállalni a játékot, Nagy Zsolt is kisebb-nagyobb problémákkal küzd. Kern Martin sajnos a Kisvárda elleni meccsen összeszedett egy apróbb sérülést, bízom benne, hogy egy hét múlva már visszatér – nyilatkozta Hornyák Zsolt.

A Puskás Akadémia vezetőedzőjét követően a Ferencváros mestere, Robbie Keane is értékelte a látottakat. 

– Az első tíz-tizenöt percben akár 3-0-ra is vezethettünk volna, ez viszont nem jött össze és az ellenfél talált be a mi kapunkba. Ezt követően visszajöttünk a mérkőzésbe, mindkét tizenhatoson belül jobban kellett volna teljesítenünk. Az első félidő nem nézett ki rosszul, próbáltuk megjátszani a széleket, hosszú indításokkal próbáltuk megjátszani a támadókat. A játék képét figyelembe véve, nem kellett volna elveszítenünk a találkozót, de mégis vereség lett a vége. Most nem szabad magunkba roskadni, magunk mögött kell hagynunk ezt a meccset, és a keddi, Qarabag elleni összecsapásra kell koncentrálnunk – zárta gondolatait Robbie Keane.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu