Hornyák Zsolt: Kihasználták a hibáinkat

A felcsútiak az utolsó tíz percre még hátrányban fordultak, azonban a végjátékban sikeresen fordítottak, így végül Hornyák Zsolt győztesen vívta meg 200. NB I-es mérkőzését vezetőedzőként. A lefújást követően értékelte a látottakat.

Hornyák Zsolt elárulta nehéz héten vannak túl

Fotó: Kricskovics Antal / FMH-archív

– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, ha a Konferencialiga-selejtezőt is ideszámoljuk, mondhatom az egész hetünk kemény volt. A kiesés után negatív hangulat ölelte körül a játékosokat, ami a pénteki edzésen is érződött, mindenki csalódott volt. Rengeteget dolgoztunk, hogy mentálisan felkészítsük a fiúkat a mérkőzésre, emiatt is forgattuk fel a kezdőcsapatot. Szabó István remek tervvel érkezett, a Nyíregyháza kihasználta a hibáinkat.

A szakember elégedett volt az újonnan érkezők játékával is. Dárdai Pál egy szépségdíjas gólt lőtt ollózva, Lukács Dániel is betalált, Németh András pedig gólpasszt osztott ki. Kitért a csereként beálló Mose Szemel lecserélésére is.

– Kicsit még érthetetlen neki, hogy az új szabály miatt külföldit külföldire kell cserélnem. Sajnos ezzel még a jövőben is lesznek gondok, mentálisan mélyen érintette őt ez az eset. Az öltözőben először vele beszéltem, hogy a szabály miatt kellett lejönnie a pályáról, nem a teljesítményével volt gond. Nekem is kellemetlen ez a helyzet, hogy ilyeneket kell elmagyaráznom a játékosaimnak – zárta gondolatait Hornyák Zsolt.

A Puskás Akadémia vezetőedzője után a Nyíregyháza Spartacus szakvezetője, Szabó István is értékelt.

– Csalódott vagyok, több szakasza is volt a mérkőzésnek, amikor kontrolláltuk a játékot. Képzettebb játékosai vannak a Puskás Akadémiának, számítottunk rá, hogy sok beadással fognak építkezni. Úgy érzem a döntetlen lett volna a reálisabb végeredmény.