Vármegyénk ifjú horgásza a világbajnoki dobogón

A Magyar Országos Horgász Szövetség értékelése szerint a Guadiana folyó a nevével ellentétben inkább víztározóként viselkedett, a fogható halfajok közül 15-700 grammos kárászokra, 50-3000 grammos pontyokra és 100-200 grammos csatornaharcsákra kellett készülniük a fiataloknak, de a kapitányok helyzete sem volt könnyű. Dönteni kellett a biztosnak tűnő apró kárászok folyamatos fogása (ez percenként 4-5 darab halat jelentett) és a nagyobb testű, ám kiszámíthatatlanabb viselkedésű példányok horgászata között. Külön megnehezítette a kihívást, hogy a verseny hetében az éjszakai hőmérséklet nem csökkent 25 fok alá, a nappali csúcsok pedig 40 fok fölé emelkedtek.

A HOFESZ Horgászsulijának növendéke, Pékó Áron egyéniben világbajnoki ezüstérmet nyert

Forrás: MOHOSZ

Horgász eredmények

Az U15-ös korosztály mezőnyében Magyarország válogatottja végül bronzérmet szerzett Spanyolország és Olaszország csapata mögött. A Horgász Egyesületek Fejér Vármegyei Szövetsége Horgászsulijának növendékei a magyar válogatott tagjaiként kiemelkedően szerepeltek, hiszen egyéniben Pékó Áron világbajnoki ezüstérmes lett. A HOFESZ Horgászsuli másik két növendéke, Liska Botond és Sallai Olivér pedig a világbajnoki bronzérmes csapat tagjaként állt helyt.



