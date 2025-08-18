augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

22°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pékó Áron ezüstérmes lett Spanyolországban

1 órája

Vármegyénk ifjú horgásza a világbajnoki dobogón

Címkék#bronzérm#világbajnokság#Magyar Országos Horgász Szövetség#utánpótlás

Augusztus második hétvégéjén a spanyolországi Meridában tizennégy ország harmincnégy csapata versenyzett az egyik legrangosabb úszós kihíváson, a finomszerelékes utánpótlás horgász világbajnokságon. Hazánk a hagyományokhoz híven mindhárom utánpótlás kategóriában képviseltette magát.

Tihanyi Tamás
Vármegyénk ifjú horgásza a világbajnoki dobogón

A világbajnoki bronzérmes magyar válogatottban három Fejér vármegyei ifjú horgász szerepelt

Forrás: MOHOSZ

A Magyar Országos Horgász Szövetség értékelése szerint a Guadiana folyó a nevével ellentétben inkább víztározóként viselkedett, a fogható halfajok közül 15-700 grammos kárászokra, 50-3000 grammos pontyokra és 100-200 grammos csatornaharcsákra kellett készülniük a fiataloknak, de a kapitányok helyzete sem volt könnyű. Dönteni kellett a biztosnak tűnő apró kárászok folyamatos fogása (ez percenként 4-5 darab halat jelentett) és a nagyobb testű, ám kiszámíthatatlanabb viselkedésű példányok horgászata között. Külön megnehezítette a kihívást, hogy a verseny hetében az éjszakai hőmérséklet nem csökkent 25 fok alá, a nappali csúcsok pedig 40 fok fölé emelkedtek.

horgász
A HOFESZ Horgászsulijának növendéke, Pékó Áron egyéniben világbajnoki ezüstérmet nyert
Forrás: MOHOSZ

Horgász eredmények

Az U15-ös korosztály mezőnyében Magyarország válogatottja végül bronzérmet szerzett Spanyolország és Olaszország csapata mögött. A Horgász Egyesületek Fejér Vármegyei Szövetsége Horgászsulijának növendékei a magyar válogatott tagjaiként kiemelkedően szerepeltek, hiszen egyéniben Pékó Áron világbajnoki ezüstérmes lett. A HOFESZ Horgászsuli másik két növendéke, Liska Botond és Sallai Olivér pedig a világbajnoki bronzérmes csapat tagjaként állt helyt. 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu