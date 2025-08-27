49 perce
Döntött az MLSZ, súlyos büntetést kapott a Csákvár játékosa
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága ismét ülésezett és döntéseket hozott. A Budapest Honvéd-Csákvár mérkőzésen kiállított Somfalvi Bence nem úszta meg a súlyos büntetést.
Szabó Alexet hordágyon vitték le Somfalvi Bence belépője után a Honvéd-Csákvár mérkőzésen
Fotó: Kricskovics Antal
Ahogy arról beszámoltunk, a labdarúgó NB II 5. fordulójában lejátszott Budapest Honvéd-Csákvár mérkőzésen a kispestiek magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak, azonban nem volt botránytól mentes az összecsapás. A csákváriaktól előbb Helembai Márk Árpádot állították ki sportszerűtlenségért, majd Somfalvi Bence kapott pirosat, aki nagyon csúnya becsúszást mutatott be Szabó Alexszel szemben. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága most mindkét játékos esetében döntött.
Nem úszták meg a Honvéd-Csákvár meccsen történteket
Az MLSZ FEB határozatában úgy döntött augusztus 26-án, hogy a rendkívül súlyos szabálytalanságot elkövető Somfalvi Bence 4, míg Helembai Márk Árpád 2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesül.
Somfalvi Bence már korábban elnézést kért Szabó Alextől, akinek állapotáról most az nb1.hu közölt információkat. „Szabó azóta átesett az ilyenkor szükséges vizsgálatokon, és az NB1.hu úgy tudja, hogy a legnagyobb bajokat, mint szakadás vagy törés, elkerülte a 23 éves futballista. Ha minden jól megy, Szabó akár a következő, Kecskemét elleni meccsen is a csapata rendelkezésére állhat" – írja a portál.