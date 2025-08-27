Döntött az MLSZ, súlyos büntetést kapott a Csákvár játékosa

Ahogy arról beszámoltunk, a labdarúgó NB II 5. fordulójában lejátszott Budapest Honvéd-Csákvár mérkőzésen a kispestiek magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak, azonban nem volt botránytól mentes az összecsapás. A csákváriaktól előbb Helembai Márk Árpádot állították ki sportszerűtlenségért, majd Somfalvi Bence kapott pirosat, aki nagyon csúnya becsúszást mutatott be Szabó Alexszel szemben. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága most mindkét játékos esetében döntött.

Szabó Alexet hordágyon vitték le Somfalvi Bence belépője után a Honvéd-Csákvár mérkőzésen

Fotó: Kricskovics Antal

Nem úszták meg a Honvéd-Csákvár meccsen történteket

Az MLSZ FEB határozatában úgy döntött augusztus 26-án, hogy a rendkívül súlyos szabálytalanságot elkövető Somfalvi Bence 4, míg Helembai Márk Árpád 2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesül.

Somfalvi Bence már korábban elnézést kért Szabó Alextől, akinek állapotáról most az nb1.hu közölt információkat. „Szabó azóta átesett az ilyenkor szükséges vizsgálatokon, és az NB1.hu úgy tudja, hogy a legnagyobb bajokat, mint szakadás vagy törés, elkerülte a 23 éves futballista. Ha minden jól megy, Szabó akár a következő, Kecskemét elleni meccsen is a csapata rendelkezésére állhat" – írja a portál.