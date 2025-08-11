8 órája
Hihetetlen izgalmakat hozott a kálozi fogathajtó forduló
A Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság kálozi fordulója hihetetlen izgalmakat tartogatott.
Fotó: Kricskovics Antal
Közel sem mondható jó időnek az a hőség, amely a fogathajtókat és a lovassport szerelmeseit fogadta augusztus 9-én, szombaton Kálozon. Ennek ellenére szép számban látogattak ki nézők a helyszínre, a hajtók pedig gondoskodtak arról, hogy színvonalas és izgalmas versenyt láthassanak a kilátogatók.
Az egyesfogatok között ezúttal Csepelszigeti Zoltán, a Sárbogárdi LE versenyzője bizonyult a legjobbnak, mögötte Újfalusi-Kéri Brigitta (Seregélyesi Patkó SE) végzett, míg a harmadik Boda Nóra Luca (Kálozi LE) lett. Malics Georginának, a Seregélyesi Patkó SE hajtójának sajnos fel kellett adnia a versenyt, míg a Mezőszilasi LSE sportolóját, Nagy Jenőt kizárták.
A kettesfogatok akadályhajtásában ezúttal is voltak hibátlan teljesítmények, az első hely sorsáról pedig az összevetés döntött. Ez alapján végül Semjén Attiláé, a Mezőszilasi LSE hajtójáé lett a végső győzelem, a második helyen pedig a Szent Ágota LE sportolója, Hufnágel József zárt. A harmadik helyen ezúttal jobb időeredményével a házigazda Kálozi LE versenyzője, Pálinkás István zárt, a negyedik Völgyesi Balázs (Litéri SE, Veszprém megye), az ötödik Magyar Zoltán (Lovász Fogathajtó Egyesület, Somogy vármegye), míg a hatodik Barabás Máté (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) lett.
A legnagyobb izgalmakat a vadászhajtás tartogatta, ahol csak hajszál döntött a helyezések között. A dobogó első két fokára apa-fia állhatott fel fordított sorrendben, hiszen az első helyet Semjén Attila hozta el 80,18 másodperces időeredménnyel, míg a második édesapja, idősebb Semjén Attila lett 80,37-tel. A harmadik és a negyedik hely a sógorok csatáját hozta, a képzeletbeli dobogóra pedig Hufnágel József fért fel 81,47-es eredménnyel, míg Barabás Máté 81,49-cel a negyedik lett. Az ötödik helyre ezúttal Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet) ért oda, míg a hatodik Pálinkás István lett.
A hajrához közeledve a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokságból már csak két forduló van hátra: előbb augusztus 23-án Sárkeresztúrra, majd szeptember 13-án, a zárófordulóban Cecére látogat a mezőny.
Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság, hetedik forduló
Egyesfogat, akadályhajtás
1. Csepelszigeti Zoltán (Sárbogárdi LE, Fejér vármegye) 6 hibapont
2. Újfalusi-Kéri Brigitta (Seregélyesi Patkó SE, Fejér vármegye) 62,01
3. Boda Nóra Luca (Kálozi LE, Fejér vármegye) 92,18
Kettesfogat, akadályhajtás
1. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) 0 hibapont
2. Hufnágel József (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 6 – összevetés után
3.Pálinkás István (Kálozi LE, Fejér vármegye) 3
4. Völgyesi Balázs (Litéri SE, Veszprém vármegye) 3
5. Magyar Zoltán (Lovász Fogathajtó Egyesület, Somogy megye) 3
6. Barabás Máté (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 3
Kettesfogat, vadászhajtás
1. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) 80,18 másodperc
2. id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) 80,37
3. Hufnágel József (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 81,47
4. Barabás Máté (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 81,49
5. Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet, Fejér vármegye) 85,82
6. Pálinkás István (Kálozi LE, Fejér vármegye) 92,80