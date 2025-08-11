Hihetetlen izgalmakat hozott a kálozi fogathajtó forduló

Közel sem mondható jó időnek az a hőség, amely a fogathajtókat és a lovassport szerelmeseit fogadta augusztus 9-én, szombaton Kálozon. Ennek ellenére szép számban látogattak ki nézők a helyszínre, a hajtók pedig gondoskodtak arról, hogy színvonalas és izgalmas versenyt láthassanak a kilátogatók.

Szebbnél szebb fogatok küzdöttek egymással

Fotó: Kricskovics Antal

Az egyesfogatok között ezúttal Csepelszigeti Zoltán, a Sárbogárdi LE versenyzője bizonyult a legjobbnak, mögötte Újfalusi-Kéri Brigitta (Seregélyesi Patkó SE) végzett, míg a harmadik Boda Nóra Luca (Kálozi LE) lett. Malics Georginának, a Seregélyesi Patkó SE hajtójának sajnos fel kellett adnia a versenyt, míg a Mezőszilasi LSE sportolóját, Nagy Jenőt kizárták.

A kettesfogatok akadályhajtásában ezúttal is voltak hibátlan teljesítmények, az első hely sorsáról pedig az összevetés döntött. Ez alapján végül Semjén Attiláé, a Mezőszilasi LSE hajtójáé lett a végső győzelem, a második helyen pedig a Szent Ágota LE sportolója, Hufnágel József zárt. A harmadik helyen ezúttal jobb időeredményével a házigazda Kálozi LE versenyzője, Pálinkás István zárt, a negyedik Völgyesi Balázs (Litéri SE, Veszprém megye), az ötödik Magyar Zoltán (Lovász Fogathajtó Egyesület, Somogy vármegye), míg a hatodik Barabás Máté (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) lett.

A legnagyobb izgalmakat a vadászhajtás tartogatta, ahol csak hajszál döntött a helyezések között. A dobogó első két fokára apa-fia állhatott fel fordított sorrendben, hiszen az első helyet Semjén Attila hozta el 80,18 másodperces időeredménnyel, míg a második édesapja, idősebb Semjén Attila lett 80,37-tel. A harmadik és a negyedik hely a sógorok csatáját hozta, a képzeletbeli dobogóra pedig Hufnágel József fért fel 81,47-es eredménnyel, míg Barabás Máté 81,49-cel a negyedik lett. Az ötödik helyre ezúttal Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet) ért oda, míg a hatodik Pálinkás István lett.

A hajrához közeledve a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokságból már csak két forduló van hátra: előbb augusztus 23-án Sárkeresztúrra, majd szeptember 13-án, a zárófordulóban Cecére látogat a mezőny.