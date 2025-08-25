augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Törteli nyert, Kiliti vereséget szenvedett

1 órája

HELL Boxing Kings: Két fehérvári lépett szorítóba a hétvégi, budapesti gálán

Címkék#HELL Boxing Kings#Törteli Balázs#Kiliti Tamás

A fővárosi Riz Levente Sportcsarnokban rendezték a HELL Boxing Kings rendezvényt, amelyen két, fehérvári öklöző volt érdekelt. Törteli Balázs pontozással nyert a grúz Ambrosi Sutidze ellen, Kiliti Tamás kiütéses vereséget szenvedett a bolgár Lazar Dimitrovval szemben, az utolsó menetben.

Horog László

Törtelinek túl sok ideje nem maradt a HELL Boxing Kings gála előtti meditációra, lévén már az elején, a második párban ringbe lépett, Kiliti Tamás kettővel később követte. Mindketten győzelemre készültek, Törtelinek összejött.

hell boxing
Az eredményhirdetés, Kiliti Tamás (balra) vereséget szenvedett bolgár riválisa ellen a HELL Boxing Kings gálán.
Forrás: Kiliti Promotion

− A meccs összességében jó volt, élveztem - értékelt Törteli Balázs. - Más taktikával kellett bunyóznom, mint amit korábban megszoktak tőlem. Sok idő maradt ki a pályafutásomból, három éve vívtam tétmeccset utoljára, ezért nem mehettem bele egyből egy háborúba. Az ellenfél erősebb volt fizikálisan, a jobb keze kimondottan veszélyes, figyelnem kellett rá. Úgy gondolom, a riválisom egy menetet vitt a négyből. A taktikám teljesen bejött. Előre-hátra mozgással ki kellett várnom, hogy üssön, abba igyekeztem belekontrázni. Uraltam a mérkőzést, nagy részben az történt, amit akartam. Nagy csata volt. Hét hetem volt a felkészülésre, komoly diétát tartottam, edzhetővé kellett tennem a testem, hogy gyors öklöző, ismét élsportoló legyek. Szerencsére nagyon fegyelmezett és alázatos vagyok, ezzel sosem volt és nem is lesz gond.

Törteli Balázs Roy Jones Jr, a kilencszeres világbajnok amerikai öklöző társaságában
Forrás: HELL Boxing

Nem titkolja, nagyon izgult a mérkőzés előtt. „Természetesen voltak bennem kételyek, de nem engedtem, hogy eluralkodjanak rajtam a negatívumok. Én bunyós vagyok, bunyósként élek es fogok is, ehhez értek legjobban. Ezért az izgulást mindig sikerül átfordítanom a ringben az előnyömre. A hangulat pazar volt a gálán, óriási szervezés, a legjobb az volt, hogy a legapróbb részletekre is figyeltek a szervezők, gratuláltam is nekik. Nem tervezek semmit a közeljövőben a meccsekkel kapcsolatban. Pár napot pihenek a családdal. A nyár húzós volt a felkészülés miatt, nem nagyon voltam vízközelben. Most pótolom. Szeptember 1-én ismét megtöltöm a Törteli Box Clubot élettel. Most főleg azon lesz a fókusz, de az edzéseim is folytatódnak. Szeretnék sokkal jobb fizikai állapotba kerülni, mint ahol most vagyok, fejlődni akarok több szakmai dologban is.

Kiliti Tamás is sikerre készült, azonban bolgár riválisa a negyedik menet elején kiütötte.

− Természetesen nem ilyen végeredményre számítottam. Tudtam, hogy ellenfelem jó bunyós, de a felkészülésem jól sikerült. Persze, ez más volt, mint a korábbiak, ugyanis eddig 6-8-10 menetes mérkőzéseket vívtam, most négyszer három percre írták ki az összecsapást. Ez más felkészülést, dinamikát igényelt. A meccs pörgősebb volt, mint az eddigiek, a bolgár képzett, erős bokszoló, nem tudtam úgy felvenni a harcot, ahogy szerettem volna, tempósabbak voltak a menetek, mint a korábbi meccseimen. Ezzel együtt is volt esélyem a győzelemre, belementünk kombinációkba, a negyedik menet 18. másodpercében sajnos belenéztem egy jobb csapottba, ami végzetesnek bizonyult, ha ez nincs, szerintem az én kezem emelték volna a magasba. Előzőleg úgy éreztem, én irányítom a mérkőzést, bíztam a diadalban. Dimitrov ezúttal sokkal összeszedettebb volt, mint a korábbi meccsein, amiket kielemeztünk a stábommal.

Kiliti Ferenc (balra) és Kiliti Tamás az egyik fehérvári edzést követően
Fotó: Horog László / FMH

Azt mondja, főleg azért csalódott, mert külföldről is érkeztek barátai, a családtagokkal együtt nyolcvanan szurkoltak neki a helyszínen.

− A szervezés kiváló volt, minden a helyén, ezért köszönet illeti a rendezőket. Harcosok vagyunk, a nem várt eredmény után is felállunk és megyünk tovább. Egy hét pihenőt tartok, aztán készülök a folytatásra. Októberben a testvéremmel, egyben promóteremmel és edzőmmel, Kiliti Ferenccel az Egyesült Államokban edzőtáborozunk, két hetet Las Vegasban, majd kettőt Miamiban gyakorolunk. November 22-én a testvérem a fővárosi Corinthia Hotelben szervez nemzetközi gálát, amelyen nem biztos, hogy ringbe lépek. Ugyanis szeretnék visszavágót Dimitrov ellen, amire van is esély. Ez befolyásolja a következő mérkőzésemet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu