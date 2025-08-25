HELL Boxing Kings: Két fehérvári lépett szorítóba a hétvégi, budapesti gálán

Törtelinek túl sok ideje nem maradt a HELL Boxing Kings gála előtti meditációra, lévén már az elején, a második párban ringbe lépett, Kiliti Tamás kettővel később követte. Mindketten győzelemre készültek, Törtelinek összejött.

Az eredményhirdetés, Kiliti Tamás (balra) vereséget szenvedett bolgár riválisa ellen a HELL Boxing Kings gálán.

Forrás: Kiliti Promotion

− A meccs összességében jó volt, élveztem - értékelt Törteli Balázs. - Más taktikával kellett bunyóznom, mint amit korábban megszoktak tőlem. Sok idő maradt ki a pályafutásomból, három éve vívtam tétmeccset utoljára, ezért nem mehettem bele egyből egy háborúba. Az ellenfél erősebb volt fizikálisan, a jobb keze kimondottan veszélyes, figyelnem kellett rá. Úgy gondolom, a riválisom egy menetet vitt a négyből. A taktikám teljesen bejött. Előre-hátra mozgással ki kellett várnom, hogy üssön, abba igyekeztem belekontrázni. Uraltam a mérkőzést, nagy részben az történt, amit akartam. Nagy csata volt. Hét hetem volt a felkészülésre, komoly diétát tartottam, edzhetővé kellett tennem a testem, hogy gyors öklöző, ismét élsportoló legyek. Szerencsére nagyon fegyelmezett és alázatos vagyok, ezzel sosem volt és nem is lesz gond.

Törteli Balázs Roy Jones Jr, a kilencszeres világbajnok amerikai öklöző társaságában

Forrás: HELL Boxing

Nem titkolja, nagyon izgult a mérkőzés előtt. „Természetesen voltak bennem kételyek, de nem engedtem, hogy eluralkodjanak rajtam a negatívumok. Én bunyós vagyok, bunyósként élek es fogok is, ehhez értek legjobban. Ezért az izgulást mindig sikerül átfordítanom a ringben az előnyömre. A hangulat pazar volt a gálán, óriási szervezés, a legjobb az volt, hogy a legapróbb részletekre is figyeltek a szervezők, gratuláltam is nekik. Nem tervezek semmit a közeljövőben a meccsekkel kapcsolatban. Pár napot pihenek a családdal. A nyár húzós volt a felkészülés miatt, nem nagyon voltam vízközelben. Most pótolom. Szeptember 1-én ismét megtöltöm a Törteli Box Clubot élettel. Most főleg azon lesz a fókusz, de az edzéseim is folytatódnak. Szeretnék sokkal jobb fizikai állapotba kerülni, mint ahol most vagyok, fejlődni akarok több szakmai dologban is.

Kiliti Tamás is sikerre készült, azonban bolgár riválisa a negyedik menet elején kiütötte.

− Természetesen nem ilyen végeredményre számítottam. Tudtam, hogy ellenfelem jó bunyós, de a felkészülésem jól sikerült. Persze, ez más volt, mint a korábbiak, ugyanis eddig 6-8-10 menetes mérkőzéseket vívtam, most négyszer három percre írták ki az összecsapást. Ez más felkészülést, dinamikát igényelt. A meccs pörgősebb volt, mint az eddigiek, a bolgár képzett, erős bokszoló, nem tudtam úgy felvenni a harcot, ahogy szerettem volna, tempósabbak voltak a menetek, mint a korábbi meccseimen. Ezzel együtt is volt esélyem a győzelemre, belementünk kombinációkba, a negyedik menet 18. másodpercében sajnos belenéztem egy jobb csapottba, ami végzetesnek bizonyult, ha ez nincs, szerintem az én kezem emelték volna a magasba. Előzőleg úgy éreztem, én irányítom a mérkőzést, bíztam a diadalban. Dimitrov ezúttal sokkal összeszedettebb volt, mint a korábbi meccsein, amiket kielemeztünk a stábommal.