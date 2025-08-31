Hazai győzelmet hozott a sárkeresztúri forduló – videóval

Már kora reggel megkezdődött a sürgés-forgás Sárkeresztúron, ahol a 21. fogathajtó versenyre készültek. Népes mezőny képviselte magát ezúttal is, a színvonal pedig igen magas volt, akárcsak a nézőszám.Az egyesfogatok akadályhajtásának mezőnyében ezúttal Csepelszigeti Zoltán gyűjtötte a legkevesebb hibapontot, mögötte Csepelszigeti Adrienn, Újfalusi-Kéri Brigitta és Boda Nóra Luca végzett.

A kettesfogatok akadályhajtásában két hibátlan teljesítményt is láthatott a publikum. Az időeredmény ezúttal Kovács Tibornak kedvezett, a második Semjén Attila lett, a harmadik ifj. Scwarz Béla, a negyedik Pózvék István, az ötödik Hufnágel József, míg a hatodik id. Semjén Attila.

– Korábban sárkeresztúri versenyző még nem tudta megnyerni a hazai versenyt, ezt most Kovács Tibor elérte, nagyon örültünk neki, hogy helyben tartotta az első helyért járó serlegeket. A mezőnyben volt négy korábbi országos bajnok, megyei győztesek, regionális bajnokok. Az a négy versenyző, aki a dobogóért van versenyben a megyei bajnokságot tekintve, mindannyian az első hatban végeztek az akadályhajtásban, ez eredményezte azt is, hogy négyük közül még bármelyikük megszerezheti a végső győzelmet az utolsó fordulóban, Cecén – fogalmazott lapunknak Csuti Péter, a megyei lovassport szövetség elnöke. Hozzátette, a kedvező időjárásnak is köszönhető, hogy többen látogattak ki a versenyre, mint amennyien az elmúlt évben. Elmondta, mintegy 400-500 adag ételt osztottak ki, összességében pedig az 1000 főt is megközelítette a kilátogatók száma.

Kovács Tibor fogata nyerte a kettesfogatok akadályhajtását

Fotó: Fehér Gábor

A napot záró vadászhajtáson Hufnágel József volt a leggyorsabb, ifj. Schwarz Béla végzett mögötte, a harmadik Kiss Olga lett, a negyedik Semjén Attila, az ötödik Völgyesi Balázs, míg a hatodik Kovács Tibor.

A szervező Vihar LE elnöke, Csuti Péter arról is beszélt, gondolkoznak rajta, hogy mivel egészítsék még jövőre ki a programot, hogy még inkább egy családi nap hangulata legyen a rendezvénynek.

– Nem csak magunkért versenyzünk, hanem ez egy közösségi rendezvény is, amit az idei alkalom is nagyszerűen mutatott. Ez is összetartja a közösséget, az pedig, hogy hazai versenyző nyert ad egy büszkeséget, nem csak nekünk a Vihar LE tagjainak, hanem a sárkeresztúriaknak is. A visszajelzések egyébként pozitívak, akikkel beszéltünk mindenki jókat mondott és élvezte, hogy itt lehetett nálunk. Amellett, hogy ezek az események nagy sportértékkel bírnak, igen nagy hagyományauk is van ezen a vidéken, ezt igyekszünk megőrizni majd jövőre is – fogalmazott a szervező, aki egyben a Vihar LE elnöke is.