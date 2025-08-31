2 órája
Hazai győzelmet hozott a sárkeresztúri forduló – videóval
Két hibátlan teljesítményt is hozott a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság nyolcadik fordulója Sárkeresztúron augusztus 23-án. A kettesfogatok között az akadályhajtást Kovács Tibor és Semjén Attila is rontás nélkül teljesítette, végül előbbi örülhetett.
Kovács Tibor az első sárkeresztúri fogathajtó, aki megnyerte a hazai versenyt
Fotó: Fehér Gábor
Már kora reggel megkezdődött a sürgés-forgás Sárkeresztúron, ahol a 21. fogathajtó versenyre készültek. Népes mezőny képviselte magát ezúttal is, a színvonal pedig igen magas volt, akárcsak a nézőszám.Az egyesfogatok akadályhajtásának mezőnyében ezúttal Csepelszigeti Zoltán gyűjtötte a legkevesebb hibapontot, mögötte Csepelszigeti Adrienn, Újfalusi-Kéri Brigitta és Boda Nóra Luca végzett.
A kettesfogatok akadályhajtásában két hibátlan teljesítményt is láthatott a publikum. Az időeredmény ezúttal Kovács Tibornak kedvezett, a második Semjén Attila lett, a harmadik ifj. Scwarz Béla, a negyedik Pózvék István, az ötödik Hufnágel József, míg a hatodik id. Semjén Attila.
– Korábban sárkeresztúri versenyző még nem tudta megnyerni a hazai versenyt, ezt most Kovács Tibor elérte, nagyon örültünk neki, hogy helyben tartotta az első helyért járó serlegeket. A mezőnyben volt négy korábbi országos bajnok, megyei győztesek, regionális bajnokok. Az a négy versenyző, aki a dobogóért van versenyben a megyei bajnokságot tekintve, mindannyian az első hatban végeztek az akadályhajtásban, ez eredményezte azt is, hogy négyük közül még bármelyikük megszerezheti a végső győzelmet az utolsó fordulóban, Cecén – fogalmazott lapunknak Csuti Péter, a megyei lovassport szövetség elnöke. Hozzátette, a kedvező időjárásnak is köszönhető, hogy többen látogattak ki a versenyre, mint amennyien az elmúlt évben. Elmondta, mintegy 400-500 adag ételt osztottak ki, összességében pedig az 1000 főt is megközelítette a kilátogatók száma.
A napot záró vadászhajtáson Hufnágel József volt a leggyorsabb, ifj. Schwarz Béla végzett mögötte, a harmadik Kiss Olga lett, a negyedik Semjén Attila, az ötödik Völgyesi Balázs, míg a hatodik Kovács Tibor.
A szervező Vihar LE elnöke, Csuti Péter arról is beszélt, gondolkoznak rajta, hogy mivel egészítsék még jövőre ki a programot, hogy még inkább egy családi nap hangulata legyen a rendezvénynek.
– Nem csak magunkért versenyzünk, hanem ez egy közösségi rendezvény is, amit az idei alkalom is nagyszerűen mutatott. Ez is összetartja a közösséget, az pedig, hogy hazai versenyző nyert ad egy büszkeséget, nem csak nekünk a Vihar LE tagjainak, hanem a sárkeresztúriaknak is. A visszajelzések egyébként pozitívak, akikkel beszéltünk mindenki jókat mondott és élvezte, hogy itt lehetett nálunk. Amellett, hogy ezek az események nagy sportértékkel bírnak, igen nagy hagyományauk is van ezen a vidéken, ezt igyekszünk megőrizni majd jövőre is – fogalmazott a szervező, aki egyben a Vihar LE elnöke is.
A csapatuk teljesítményéről elmondta, poztiív visszacsatolásokat kaptak, ami nagyon fontos, hiszen a szervezésbe önkéntes alapon tesznek bele rengeteg időt és energiát azok, akik részt vesznek benne.
– Ez volt az egyik leggördülékenyebb szervezés, hálásan köszönöm a támogatóknak és minden tagnak a közreműködését és a fáradhatatlan munkáját, ami lehetővé tette, hogy olyan rendezvényt tudhatunk magunk mögött, amilyet – zárta gondolatait Csuti Péter.
A bajnokság zárófordulóját szeptember 13-án rendezik majd Cecén.
Fejér vármegyei fogathajtóbajnokság, 8. forduló, Sárkeresztúr
Egyesfogat, akadályhajtás
1. Csepelszigeti Zoltán (Sárbogárdi LE) 12 hibapont
2. Csepelszigeti Adrienn (Sárbogárdi LE) 30 hibapont
3. Újfalusi-Kéri Brigitta (Seregélyesi Patkó SE) 114,73 hibapont
4. Boda Nóra Luca (Kálózi LE) 148,35 hibapont
Kettesfogat, akadályhajtás
1. Kovács Tibor (Vihari LE) 0 hibapont
2. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE) 0 hibapont
3. ifj. Schwarz Béla (Zamárdi Petőfi SE, Somogy vármegye) 6 hibapont
4. Pózvék István (Lópici Gáspár LSE) 6 hibapont
5. Hufnágel József (Szent Ágota LE) 6 hibapont
6. id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE) 7,72 hibapont
Kettesfogat, vadászhajtás
1. Hufnágel József (Szent Ágota LE) 75,94 másodperc
2. ifj. Schwarz Béla (Zamárdi Petőfi SE, Somogy vármegye) 77,07 másodperc
3. Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet) 77,76 másodperc
4. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE) 79,15 másodperc
5. Völgyesi Balázs (Litéri SE) 83 másodperc
6. Kovács Tibor (Vihar LE) 87,54 másodperc