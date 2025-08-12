Három napig pattog a labda

Az Alba Fehérvár KC csapata hetek óta készül az új szezonra, a lányok már túl vannak három zárt kapus összecsapáson. Sorrendben, az első találkozón a Motherson-Mosonmagyaróvári KC vendégeként 28-20-as vereséggel zártak, majd a cseh Házena Kynzvart együttesét győzték le magabiztos játékkal, hazai parketten 37-23-ra. Legutóbb pedig a tavalyi pontvadászatban bronzérmes MOL Esztergomhoz látogattak, és ott 20-20-al zárták a meccset. Ezeken a mérkőzéseken kívül augusztus 22-én a MOL Esztergom, augusztus 28-án a NEKA lesz Fehérváron az ellenfelük, az előzőekhez hasonlóan zártkapus találkozókon.

Mint ismeretes több változás történt a nyár folyamán a fehérváriak játékoskeretében, nem találkozhatnak a szurkolók a folytatásban a korábbi kedvencek közül Kövér Lucával (Praktiker Vác), Tolnai Laurával, Szemes Szonjával (Szombathelyi KKA), Czenki Petrával (Kisvárda KC), valamint a néhány napja a NEKA-hoz szerződő Utasi Lindával.

A mindössze 23 éves átlagéletkorú csapathoz viszont nem kevesebb, mint nyolc új szerzemény csatlakozott. A napokban a 25. évét betöltő vajdasági születésű, szerb válogatott jobbátlövő Emilija Lazic a román HC Zalauban játszott eddig, míg Dubán Nikolett neve ismerősen hangzik a szurkolók számára, hiszen saját nevelésű játékosról van szó, aki egyéves Vasasnál tett kitérő után talált vissza az Albához. Az irányító Zentai Dorottya Spanyolországból szerződött haza, eddig a CG Gijonban szerepelt, a jobbszélső Papp Dorka az FTC Rail-Cargo Hungáriától jött kölcsönbe. A beálló Lánczky Boglárka és a jobbszélső Kolonics Dorka egyaránt a Motherson-Mosonmagyaróvár együttesétől tették át állomáshelyüket a koronázó városba. Ketten az Alba közvetlen utánpótlásából kaptak bizalmat a klubvezetéstől, az irányító poszton számításba vehető Gergály Sára Ada, valamint az átlövő Móré Zita pedig már a jövőt képviselik.

Visszatérve a tornára, melynek három napja igazi kézilabda fesztiválnak ígérkezik, mivel a felnőtt mérkőzéseken kívül három utánpótlás-korosztály is a Köfém Sportcsarnok parkettjára lép majd.