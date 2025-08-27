augusztus 27., szerda

Sportsiker

1 órája

Óriási büszkeség: világbajnokként ünnepelték Hajdu Jonatánt

Címkék#kenu világbajnokság#Hajdu Jonatán#tehetség

Egy egész város hajtott fejet Hajdu Jonatán teljesítménye előtt: a dunaújvárosi kenus a közelmúltban világbajnoki címet szerzett, most pedig hazatért, hogy együtt ünnepeljenek vele sportvezetők, edzők, sporttársak és városvezetők. A DKSE csónakházában tartott eseményen mindenki egyetértett: ez a siker nemcsak Dunaújvárosnak, hanem az egész országnak dicsőséget jelent.

Feol.hu

A köszöntésen elhangzott: ritka pillanat az, amikor egy vidéki egyesület sportolója világbajnoki arannyal tér haza. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója, Hadvina Gergely, valamint a város vezetői is méltatták a fiatal sportolót, akinek kitartása és példamutató munkája új fejezetet nyitott a DKSE történetében − számolt be róla a duol.hu.

hajdu jonatán
Pető Zsolt szakosztályelnök mellett Hajdu Jonatán, akinek Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke gratulál
Fotó: Horváth László/DH

Jonatán edzője, Molnár Gergely kiemelte: versenyzője már fiatalon bizonyította rendkívüli tehetségét, most pedig egy olyan mérföldkőhöz ért, amely minden sportoló álma – a felnőtt világbajnoki címhez.

Hajdu Jonatán és edzője, Molnár Gergely első találkozásukkor épp az ifi korosztályba lépett be, ahol sorra nyerte a számokat és többszörös ifjúsági bajnok lett. Ezt követően hamarosan kijutott a riói olimpiára, majd folytatódtak a további sikerei. Sok szép eredményt ért el. 

Ez még hiányzott az éremkollekcióból. Valahol mérföldkő egy versenyző életében, amikor egy felnőtt világbajnoki címet ér el. Jonatánnak még mindig megvan a kitartása, az akarata más, korosztályos versenyzőkhöz képest, akik már abbahagyták.

Az ünnepségen a résztvevők közösen nézték vissza a döntő futamokat, majd személyesen is kérdezhettek a friss világbajnoktól, aki őszintén mesélt a győzelem pillanatairól, a felkészülésről, sőt még kedvenc ételeiről is.

További részletek a duol.hu cikkében olvashatók.

