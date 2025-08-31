augusztus 31., vasárnap

Remek kezdés

37 perce

Győzelem az első felvonáson

Címkék#Alba#felkészülési mérkőzés#kosárlabda#Alba Fehérvár

Az Alba Fehérvár az ST. Pöltent győzte le első felkészülési mérkőzésén a 2025-2026-os szezonban.

Kelemen Kornél
Győzelem az első felvonáson

A harmadik negyedben nyerte meg a meccset az Alba

Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

Szombaton zárt kapus meccsen az osztrák ST. Pöltent fogadta a székesfehérvári alakulat, amelynek kerete alaposan átalakult a nyáron. A csapat egy hete kezdte a felkészülsét, a játékosok közül csak Yasiin Joseph hiányzott a keretből, aki elvágta a kezét.

Az első negyedben a tempóra nem lehetett panasz, viszont rengeteg hibával játszott a fehér mezben parkettre lépő Alba, ennek ellenére sok pont esett, végül 24-24-re végződött a játékrész. 

A második etapot rosszul kezdték a Fejér vármegyeiek, az osztrákok ötpontos előnyt harcoltak ki. A pontatlanságnak meglett a az eredménye, így a 42-45-ös eredménnyel vonultak a félidei szünetre a felek.

A harmadik negyedben már jóval pontosabban játszottak Vojvoda Dávidék, amivel nem tudta tartani a lépést a ST. Pöllen, tízpontos fehérvári előny állt az eredményjelzőn az utolsó tíz perc kezdetekor, 67-57

A negyedik negyed is az Albáról szólt, egy hétpontos futással kezdett Lluis Riera Martí legénysége. Isaiah Philmore továbbra is meghatározó szerepet töltött be a pályán, öt perccel a meccs vége előtt hárompontost dobott, amellyel már húsz pont volt a két gárda között. A spanyol vezetőedző a végén a fiatalokat is beküldte, ennek köszönhetően valamelyest kozmetikázta az eredményt az osztrák alakulat, de szorossá már nem tudta tenni a találkozót, így végül 92-76-os diadalt aratott az AlbaFehérvár.

 

