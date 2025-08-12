Gáll Tamás vezetőedző megtartotta első edzését

Megtartotta első edzését az akadémisták női, A-csoportos együttese, a Tóvárosi Általános Iskolában sok ismerős mellett sok új arc is felbukkant. A teljes magyar mag elkezdte a felkészülést, a maradók közül ott volt Dávid Mia, Laufer Gabriella, Milis Lilla, Papp Lilla, Sverteczki Sára, Szücs Luca és Vagyon Réka. Új játékosaink közül Ehmann Dalma, Küllős Kíra, Madár Kata, Raffay Dóra és Salamon Zsófia állt edzésbe.

Megtörtént a szakmai stáb hivatalos bemutatkozása is a játékosoknak, az akadémiai szakágvezető, Gáll Tamás lett a csapat új vezetőedzője, akinek a munkáját Kovács Dávid edző, Hadlaczky Bence erőnléti edző, Kiss Domonkos masszőr és Szücs Lilla technikai vezető segíti. Első légiósuk, az amerikai KK Deans – egyetemi tanulmányait követően első idényét kezdi Európában - a jövő héten érkezik Székesfehérvárra, a második külföldi játékos bejelentése pedig hamarosan várható.

Hír még csapat háza tájáról, hogy összesen hat edzőmérkőzést játszanak a bajnoki rajt előtt. Először augusztus 29-én a Győrt fogadják hazai környezetben, majd egy héttel később részt vesznek a szekszárdi Sió Kupán. A felkészülési időszakot három fővárosi csapat ellen zárják, a Csata, a TFSE-MTK és a Vasas ellen mérhetik fel, hol tartanak a lányok a felkészülésben.



