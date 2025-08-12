Gál Péter Pál: "Nagyon jó szezon elé nézünk"

Bár nagyobb reményekkel vágtak neki a tavalyi idénynek, úgy gondolja nem érez csalódottságot, hogy a rájátszás első körében búcsúztak a Salzburg ellen. Az új idény kapcsán optimista, a playoff-ban feltétlenül bízik, úgy gondolja, ez már mindig reális elvárás a csapattal szemben.