Gál Péter Pál: "Nagyon jó szezon elé nézünk"

Címkék#Gál Péter Pál#jégkorong#playoff#AV19

A fehérvári jégkorongozók elnöke, Gál Péter Pál szívből reméli, hogy sikerül a tavalyi 3800-as átlag nézőszámot emelni, 4000 feletti érdeklődőre számítanak a MET Arénában.

Horog László
Gál Péter Pál: "Nagyon jó szezon elé nézünk"

Gál Péter Pál szerint erős szezon elé néz a csapat, a magyar derbiken pedig teltházat remél

Fotó: Horog László / FMH

Bár nagyobb reményekkel vágtak neki a tavalyi idénynek, úgy gondolja nem érez csalódottságot, hogy a rájátszás első körében búcsúztak a Salzburg ellen. Az új idény kapcsán optimista, a playoff-ban feltétlenül bízik, úgy gondolja, ez már mindig reális elvárás a csapattal szemben. 

 

 

