Feol Sportpodcast
2 órája
Gál Péter Pál: "Nagyon jó szezon elé nézünk"
A fehérvári jégkorongozók elnöke, Gál Péter Pál szívből reméli, hogy sikerül a tavalyi 3800-as átlag nézőszámot emelni, 4000 feletti érdeklődőre számítanak a MET Arénában.
Gál Péter Pál szerint erős szezon elé néz a csapat, a magyar derbiken pedig teltházat remél
Fotó: Horog László / FMH
Bár nagyobb reményekkel vágtak neki a tavalyi idénynek, úgy gondolja nem érez csalódottságot, hogy a rájátszás első körében búcsúztak a Salzburg ellen. Az új idény kapcsán optimista, a playoff-ban feltétlenül bízik, úgy gondolja, ez már mindig reális elvárás a csapattal szemben.
