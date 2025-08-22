1 órája
Fradi verés után blama a Debrecen ellen
A Puskás Akadémia szoros mérkőzésen 3-1-re kikapott a Debreceni VSC-től a labdarúgó NB I 5. fordulójában.
A debreceni (fehérben) futballisták háromszor is bevették Szappanos Péter (középen, narancsban) kapuját
Fotó: Török Attila / NS
A Ferencváros elleni idegenbeli 2-1-es győzelem után ismét nem várt egyszerű feladat a Puskás Akadémiára, hiszen a Debreceni VSC-t fogadta a gárda. Hornyák Zsolt ezúttal a kezdőbe jelölte a fiatalok közül Vékony Bencét, Lukács Dánielt pedig nem hagyhatta ki a fővárosban szerzett két gólja után.
Az időjárás a nyár ellenére már kissé hűvös volt, de így is sokan látogattak ki a találkozóra, amelyre Debrecenből is sokan érkeztek. A találkozót jobban is kezdték a vendégek, Artem Favorovnak már a második percben résen kellett lennie Kocsis Dominik bal oldali, lapos beadásánál, azonban rossz megoldást választott, de szerencséjére Bárány Donát hiába vetődött be, nem érte el a labdát. A folytatásban sem változott a helyzet, azonban nagyobb lehetőséget nem alakítottak ki a hajdúságiak.
A nagyobb hazai helyzetekig a 20. percig kellett várni, előbb Favorov beadását fejelte a léc fölé Nagy Zsolt, majd Markgráf Ákos lapos, 20-ról leadott lövését hárította jobb lábbal Varga Ádám. Ezután enyhe debreceni mezőnyfölény alakult ki, de ez nem párosult nagyobb lehetőségekkel. Egészen a játékrész utolsó percéig kellett arra várni, hogy megzördüljön az egyik háló. Kocsis Dominik elindult a bal szélen, egyedül futhatott Szappanos Péter kapujára, azonban nem lőtt, laposan visszagurított, az érkező Dzsudzsák Balázs pedig 14 méterről ballal a bal alsóba lőtt, 0-1. Az öröm óriási volt, a legendás futballista azonnal ki is futott a szurkolókhoz, a debreceniek pedig lélektani fölénnyel vonulhattak a szünetre.
A fordulás után nem változtatott Hornyák Zsolt, úgy érezte, hogy a pályán lévő játékosok is egyenlíteni tudnak majd a második játékrészben. Bő tíz perc múlva aztán érkeztek az első cserék, Nagy Zoárd először léphetett pályára az NB I-ben, mellette pedig Urho Nissilä is érkezett a gyengébb napot kifogó Vékony Bence helyére.
A változtatások meg is hozták az eredményt, lendületet vittek a játékba, azonban az egyenlítésben nem játszottak közre. Ellenben Lukács Dániel, aki második mérkőzésén harmadik gólját szerezte meg, miután jobbal a bal felsőbe bombázott egy remek levételt követően, kissé jobbról, 14 méterről, Favorov középről érkező passza után, 1-1. A videóbíró szobában azért ellenőrizték azt, hogy Mikael Soisalo nem-e szabálytalankodott, de ő és más sem lökött, így érvényes maradt a találat. Ez meg is hozta a hazaiak kedvét, Nagy Zsolt a 63. percben előbb a kapu mellé fejelt, majd hat perccel később ballal, 22 méterről jócskán a léc fölé lőtt.
Az utolsó tíz percre rákanyarodva ismét jöttek a veszélyesebb debreceni támadások, azonban a Puskás Akadémia védelme jól állta a sarat. A 83. percben úgy döntött a vendégek mestere, Sergio Navarro, hogy pályára küldi a felcsútiak nevelését, Komáromi Györgyöt, aki így bő másfél év után játszhatott ismét bajnokin a Pancho Arénában, immár ellenfélként. A 86. perben Szűcs Tamás lopta a távolságot, balról, 23 méterről eresztett el egy lövést, amely megpattant a blokkolni igyekvő védőn és utat talált a kapu bal alsó sarkába, 1-2. A folytatásban sem lassított a vendég együttes, egy jobb oldalról érkező Dzsudzsák Balázs-szabadrúgás jól tekeredett középre, Kulbacsuk emelkedett a legmagasabbra, aki a kapu bal alsó sarkába bólintott, 1-3.
A hátralévő időben aztán újabb gól már nem született, így 3-1-es debreceni győzelemmel zárult a találkozó.
A Puskás Akadémia számára nem lesz egyszerű a folytatás, hiszen augusztus 30-án a Diósgyőri VTK vendégeként lép majd pályára Hornyák Zsolt legénysége.
Labdarúgó NB I, 5. forduló
Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1-3 (0-1)
Pancho Aréna, Vezette: Zierkelbach Péter
Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Stronati, Golla, Markgráf – Soisalo (Szemel, 76.), Vékony (Nissilä, 56.), Favorov (Harutjunjan, 85.), Nagy Zs. (Dárdai P., 85.) – Lukács, Nagy Z. (56.). Vezetőedző. Hornyák Zsolt
Debreceni VSC: Varga Á. – Szécsi (Mejias, 90+2.), Lang, Hofmann, Kulbacsuk – Szűcs, Batik – Kocsis D. (Komáromi, 83.), Dzsudzsák (Manzanara, 90+2.), Gordics (Bermejo, 68.) – Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro
Gól: Lukács (62.), ill. Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90+1.)
Sárga lap: Favorov (56.), ill. Dzsudzsák (79.)