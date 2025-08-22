Fradi verés után blama a Debrecen ellen

A Ferencváros elleni idegenbeli 2-1-es győzelem után ismét nem várt egyszerű feladat a Puskás Akadémiára, hiszen a Debreceni VSC-t fogadta a gárda. Hornyák Zsolt ezúttal a kezdőbe jelölte a fiatalok közül Vékony Bencét, Lukács Dánielt pedig nem hagyhatta ki a fővárosban szerzett két gólja után.

Az időjárás a nyár ellenére már kissé hűvös volt, de így is sokan látogattak ki a találkozóra, amelyre Debrecenből is sokan érkeztek. A találkozót jobban is kezdték a vendégek, Artem Favorovnak már a második percben résen kellett lennie Kocsis Dominik bal oldali, lapos beadásánál, azonban rossz megoldást választott, de szerencséjére Bárány Donát hiába vetődött be, nem érte el a labdát. A folytatásban sem változott a helyzet, azonban nagyobb lehetőséget nem alakítottak ki a hajdúságiak.

A Debreceni VSC (fehérben) magabiztos győzelmet aratott Felcsúton

A nagyobb hazai helyzetekig a 20. percig kellett várni, előbb Favorov beadását fejelte a léc fölé Nagy Zsolt, majd Markgráf Ákos lapos, 20-ról leadott lövését hárította jobb lábbal Varga Ádám. Ezután enyhe debreceni mezőnyfölény alakult ki, de ez nem párosult nagyobb lehetőségekkel. Egészen a játékrész utolsó percéig kellett arra várni, hogy megzördüljön az egyik háló. Kocsis Dominik elindult a bal szélen, egyedül futhatott Szappanos Péter kapujára, azonban nem lőtt, laposan visszagurított, az érkező Dzsudzsák Balázs pedig 14 méterről ballal a bal alsóba lőtt, 0-1. Az öröm óriási volt, a legendás futballista azonnal ki is futott a szurkolókhoz, a debreceniek pedig lélektani fölénnyel vonulhattak a szünetre.

A fordulás után nem változtatott Hornyák Zsolt, úgy érezte, hogy a pályán lévő játékosok is egyenlíteni tudnak majd a második játékrészben. Bő tíz perc múlva aztán érkeztek az első cserék, Nagy Zoárd először léphetett pályára az NB I-ben, mellette pedig Urho Nissilä is érkezett a gyengébb napot kifogó Vékony Bence helyére.

A változtatások meg is hozták az eredményt, lendületet vittek a játékba, azonban az egyenlítésben nem játszottak közre. Ellenben Lukács Dániel, aki második mérkőzésén harmadik gólját szerezte meg, miután jobbal a bal felsőbe bombázott egy remek levételt követően, kissé jobbról, 14 méterről, Favorov középről érkező passza után, 1-1. A videóbíró szobában azért ellenőrizték azt, hogy Mikael Soisalo nem-e szabálytalankodott, de ő és más sem lökött, így érvényes maradt a találat. Ez meg is hozta a hazaiak kedvét, Nagy Zsolt a 63. percben előbb a kapu mellé fejelt, majd hat perccel később ballal, 22 méterről jócskán a léc fölé lőtt.