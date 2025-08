Így buliztak Fehérvár sportolói a FEZEN-en – galéria

A FEZEN négy napja során a koncertek mellett számos sportegyesület is képviseltette magát a standjukkal, melynél a fesztiválozók betekintést nyerhettek a Székesfehérváron népszerűnek számító sportok világába mint a jégkorong, a kosárlabda, vagy a röplabda. Utóbbinál a MÁV Előre kitelepülésénél még egy mobil röplabda pályát is felépített az egyesület. Illetve lehetőség nyílt találkozni kedvenc sportolóikkal, és közös fényképet és aláírásokat gyűjteni tőlük. De a Fehérvár AV19, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia (DKKA) a Fehérvár Enthroners, és a Fehérvár Vízilabda SE sportolóival is találkozhattak a FEZEN-re kilátogatók.

A FEZEN-en a sportolóknak lehetősége nyílt arra, hogy egymás sportágait kipróbálják.

Fotó: Szabó Zsolt

Így élvezték a FEZEN-t Székesfehérvár sportolói