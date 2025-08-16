Ez férfimunka volt: Lukács duplájával legyőzte a Puskás Akadémia a Ferencvárost

A Ferencvárosi TC vendégeként lépett pályára a Puskás Akadémia, miután 2-1-re kikapott a Kisvárda otthonában. Hornyák Zsolt legénységének a legnagyobb reménysége az volt, hogy a fővárosiak eléggé felforgatott kezdővel léptek pályára, hiszen augusztus 19-én, kedden a Bajnokok Ligája-selejtező playoff körében a Qarabag ellen játszanak majd sorsdöntő összecsapást. Ennek ellenére a felcsútiaknál is voltak hiányzók, Nagy Zsolt és Lamin Colley csak a kispadon kapott helyet.

A Ferencváros nem tudta megfékezni Hornyák Zsolt legénységét

Fotó: Kricskovics Antal

A Ferencvárosnak nagy helyzetei voltak, végül a Puskás Akadémia diadalmaskodott

A Ferencváros könnyen lezárhatta volna a mérkőzést az első tíz percben, előbb Gruber Zsombor, majd Jonathan Levi lövésénél kellett óriási bravúrt bemutatnia Szappanos Péternek, akinek óriási szerepe volt abban, hogy nem született meg gyorsan az első hazai gól. Ez meg is bosszulta aztán magát, a 18. percben bár Gróf Dávid még védeni tudta Markgráf Ákos léc alá tartó fejesét, de két perccel később Lukács Dániel bombaerős lövését az ötös jobb sarkáról már nem sikerült hárítania, 0-1. Az öröm nem tartott sokáig vendég oldalon, hiszen remek játék után Cadu a tizenhatoson belül kicselezte Laros Duartét, majd okosan a bal alsóba lőtt, 1-1. A folytatásban mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de újabb találat már nem született a szünetig.

A fordulás után Robbie Keane úgy gondolta, hogy Varga Barnabás megoldás lehet az FTC kihagyott helyzeteire, de a csapatok leültek, és egyik oldalon sem alakult ki nagyobb lehetőség. Egészen a 71. percig kellett várni az első érdemleges lehetőségre, Lukács Dániel játszotta ki a szélre a labdát Mikael Soisalónak, aki visszapasszolt az érkező Artem Favorovnak, ő pedig tökéletesen passzolt a már a tizenhatoson belül tartózkodó Lukácsnak, aki átvette a labdát és senkitől sem zavartatva a kapuba lőtt, 1-2. A hátralévő időben Szolnoki Roland és Brandon Ormonde-Ottewill is hosszú kihagyás után tért vissza a vendégekhez, azonban gól nem született már, hiába tett meg mindent a Ferencvárosi TC az egyenlítésért.