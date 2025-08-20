Ősszel is a Bajnokok Ligájában játszana a Ferencváros – videóval

A Ferencvárosi TC hiába vezetett 1-0-ra az első félidőt követően az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája-selejtező playoff körének első mérkőzésén, végül a vendégek három gólt is lőttek a második játékrészben, amelyre a hazaiak egyszer sem tudtak válaszolni. A találkozó után a Puskás Akadémiában nevelkedő Gruber Zsombor, a három idényen át Felcsúton futballozó Jonathan Levi, és a magyar futball egyik legnagyobb reménysége, Tóth Alex nyilatkozott lapunkak.

A Ferencvárosi TC középpályása, Tóth Alex többször is meghallgatná még ebben az évben a BL himnuszt

Fotó: Kelemen Kornél

Mindent megtesz a Ferencvárosi TC a továbbjutásért

Abban mindhárom játékos, Gruber, Levi és Tóth is egyetértett, hogy a szurkolók fantasztikus teljesítményt nyújtottak a lelátón, azonban a pályán nem sikerült azt megvalósítaniuk, amit terveztek. Elárulták, a visszavágón mindent megtesznek majd azért, hogy kiharcolják a továbbjutást, ez azonban nem lesz egyszerű. A legfőbb dolognak ahhoz, hogy sikerrel járjanak Bakuban azt emelték ki, hogy koncentrálniuk kell, és nagy önbizalommal kell kifutniuk a pályára.

A teljes nyilatkozatokat az alábbi videóban tekinthetik meg.