4 órája
Félig lett tele a pohár
Az NB III 2., hétközi fordulójában ötven százalékos mérleggel zártak vármegyénk csapatai, két győzelem mellett két vereséggel. A Bicskei TC átalakuló gárdája először nyert, míg a Dunaújváros FC továbbra is lendületben van.
Nagyot küzdött az Iváncsa KSE (piros) csapata, ám nem tudta feltörni a Kaposvári Rákóczi védelmét
Forrás: Kricskovics Antal
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Szombathelyi Haladás (13.) – Bicskei TC (9.) 0–2 (0-0)
Vezette: Holczbauer Flórián.
Szombathelyi Haladás: Horváth Alex - Lajos, Balogh Á., Kozári, Tarján (Hallay) - Moharos (Jancsó), Szakály A. (Hováth Arnold), Juhász L. (Hári) - Pruska (Fehér D.), Füzi. Vezetőedző: Vígh Ferenc.
Bicskei TC: Varasdi – Király P., Knolmár, Pócs (Nemes), Savanya - Varga B., Major, Herczeg (Turcsik), Mlinárcsik - Harmat, Mohai (Fehér B.). Vezetőedző: Csordás Csaba.
Gól: Fehér B. (72., 93.).
A 72. percben egy bicskei kontra végén Fehér Barnabás került helyzetbe, és 14 méterről laposan a kapu közepébe helyezett, 0-1. A 93. percben Balogh Ákos szabálytalankodott a 16-oson belül, a jogos büntetőt Fehér Barnabás a jobb sarokba lőtte, 0-2.
Puskás Akadémia FC II. (8.) – Gyirmót FC Győr (1.) 0–1 (0-1)
Vezette: Juhász Dávid.
PAFC II.: Bozó – Orján, Szolnoki (Magasföldi), Fodor, Csiszár – Jablonszkij (Halászi-Harsányi), Varga Zs. (Zahorán), Dusinszki (Krupa), Ásványi, Major – Mondovics (Szabari). Vezetőedző: Babó Levente.
Gyirmót FC Győr II.: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi), Hudák D., Lányi, Hajdú – Kiss N., Madarász – Iván (Miknyóczki), Rácz (Tömösvári), Kicsun (Hudák M.) – Szarka (Nagy K.). Vezetőedző: Weitner Ádám.
Gól: Szarka (11.).
A 11. percben Madarász Márk jobb oldali szöglete után a középen érkező Hudák Dávid fejelt 10 méterről, ekkor még Bozó Mirkó hárított, a kipattanót azonban Szarka Ákos 5 méterről ballal a kapu jobb oldalába helyezte, 0-1.
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II. (15.) – Dunaújváros FC (3.) 1–4 (0-2)
Vezette: Virág András.
Paksi FC II.: Gyetván – Lenzsér (Marcsa), Éger Zs., Köllő – Holka (Koller), Tóth K., Perczel (Babos), Májik, Lapu (Verbulecz) – Wiesner (Marosi), Galambos. Vezetőedző: Kindl István.
Dunaújváros FC: Bolla – Lakatos, Pintér M., Tapiska, Adács - Molnár T., Bata, Tóth Á. (Hegedűs K.), Balogh B. (Dorogi), Szepessy R. (Vogyicska), Székely (Fehér Sz.). Vezetőedző: Gróf András.
Gól: Koller (63.), ill. Balogh B. (6.), Tóth Á. (42.), Éger Zs. (54., öngól), Vogyicska (64.).
A kezdés után nyomban átvette az irányítást a DFC, és Balogh Bence találatával már a 6. percben megszerezte a vezetést, 0-1. Majd a 42. percben Tóth Ákos pontos lövése is utat talált a hazai kapuba, 0-2. Az 54. percben Éger Zsombor a saját kapujába talált, 0-3. Aztán a 63. percben Koller Bence faragott a paksi hátrányon, 1-3. Nem sokáig tartott a hazaiak öröme, mert Vogyicska Bálint lényegében a középkezdést követően végérvényesen bebiztosította az újvárosiak győzelmét, 1-4.
Iváncsa KSE (11.) – Kaposvári Rákóczi FC (4.) 0-2 (0-1)
Vezette: Kakuk Szabolcs.
Iváncsa KSE: Varga Á. – Madarász, Aradi, Kasza, Kiatipisz (Bakó) – Budai, Ivády (Ecsődi) – Szilvási (Monori), Kovács S., Lőrinc (Kovács D.) – László T. (Király D.). Vezetőedző: Tóth András.
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Zsédely, Heil, Hadaró (Mayer M.) – Zoltán, Polák, A. Mazzonetto, Szabó M. (Gombócz), Tarcson – Hampuk (Bíró), N. Mazzoneto. Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gól: Tarcson (42.), Hampuk (62.).
A 42. percben Nicolo Mazzonetto kiugratása után Tarcson Ákos került helyzetbe, és egy cselt követően lőtt a jobb alsó sarokba, 0–1. A 62. percben Hampuk Ádám kapott jó labdát, melyet elhúzott Varga Ádám mellett, majd a hálóba gurított, 0–2. A vendégek kétgólos előnyük birtokában kontrákra berendezkedve őrizték vezetésüket, melyet sikerült a lefújásig megtartani.