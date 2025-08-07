Félig lett tele a pohár

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Szombathelyi Haladás (13.) – Bicskei TC (9.) 0–2 (0-0)

Vezette: Holczbauer Flórián.

Szombathelyi Haladás: Horváth Alex - Lajos, Balogh Á., Kozári, Tarján (Hallay) - Moharos (Jancsó), Szakály A. (Hováth Arnold), Juhász L. (Hári) - Pruska (Fehér D.), Füzi. Vezetőedző: Vígh Ferenc.

Bicskei TC: Varasdi – Király P., Knolmár, Pócs (Nemes), Savanya - Varga B., Major, Herczeg (Turcsik), Mlinárcsik - Harmat, Mohai (Fehér B.). Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gól: Fehér B. (72., 93.).

A 72. percben egy bicskei kontra végén Fehér Barnabás került helyzetbe, és 14 méterről laposan a kapu közepébe helyezett, 0-1. A 93. percben Balogh Ákos szabálytalankodott a 16-oson belül, a jogos büntetőt Fehér Barnabás a jobb sarokba lőtte, 0-2.

Puskás Akadémia FC II. (8.) – Gyirmót FC Győr (1.) 0–1 (0-1)

Vezette: Juhász Dávid.

PAFC II.: Bozó – Orján, Szolnoki (Magasföldi), Fodor, Csiszár – Jablonszkij (Halászi-Harsányi), Varga Zs. (Zahorán), Dusinszki (Krupa), Ásványi, Major – Mondovics (Szabari). Vezetőedző: Babó Levente.

Gyirmót FC Győr II.: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi), Hudák D., Lányi, Hajdú – Kiss N., Madarász – Iván (Miknyóczki), Rácz (Tömösvári), Kicsun (Hudák M.) – Szarka (Nagy K.). Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gól: Szarka (11.).

A 11. percben Madarász Márk jobb oldali szöglete után a középen érkező Hudák Dávid fejelt 10 méterről, ekkor még Bozó Mirkó hárított, a kipattanót azonban Szarka Ákos 5 méterről ballal a kapu jobb oldalába helyezte, 0-1.

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II. (15.) – Dunaújváros FC (3.) 1–4 (0-2)

Vezette: Virág András.

Paksi FC II.: Gyetván – Lenzsér (Marcsa), Éger Zs., Köllő – Holka (Koller), Tóth K., Perczel (Babos), Májik, Lapu (Verbulecz) – Wiesner (Marosi), Galambos. Vezetőedző: Kindl István.

Dunaújváros FC: Bolla – Lakatos, Pintér M., Tapiska, Adács - Molnár T., Bata, Tóth Á. (Hegedűs K.), Balogh B. (Dorogi), Szepessy R. (Vogyicska), Székely (Fehér Sz.). Vezetőedző: Gróf András.

Gól: Koller (63.), ill. Balogh B. (6.), Tóth Á. (42.), Éger Zs. (54., öngól), Vogyicska (64.).

A kezdés után nyomban átvette az irányítást a DFC, és Balogh Bence találatával már a 6. percben megszerezte a vezetést, 0-1. Majd a 42. percben Tóth Ákos pontos lövése is utat talált a hazai kapuba, 0-2. Az 54. percben Éger Zsombor a saját kapujába talált, 0-3. Aztán a 63. percben Koller Bence faragott a paksi hátrányon, 1-3. Nem sokáig tartott a hazaiak öröme, mert Vogyicska Bálint lényegében a középkezdést követően végérvényesen bebiztosította az újvárosiak győzelmét, 1-4.