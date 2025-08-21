Hat meccsel indul a szezon

Évek óta megszokott, hogy az idény elején több kérdést is felteszünk a szakembereknek.

− Hogyan sikerült a felkészülés, milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

− Milyen változások történtek a játékos keretben?

− Mit vár a hétvégi mérkőzéstől?

2025. augusztus 23., szombat, 17:00

Ercsi Kinizsi – FC Főnix

Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Úgy érzem, hogy a felkészülésünk nagyon jól sikerült, kissé átalakult a keret, öt játékos érkezett, hatan pedig távoztak. Az újakat úgy néz ki már be tudtuk építeni a csapatba, és a középmezőny felső részét szeretnék megcélozni velük. Eligazolt Mónus Márk, Lakakisz Nikolaosz, Farkas Krisztián, Hujber Ádám, Schnierer Balázs, és Hodula Máté. Soltról jött két játékos, Érdről Terejánszki Benjámin, Erdész Patrik Bodajkról, valamint Simon Áron Pusztaszabolcsról szerződött hozzánk. Igazi rangadóval kezdünk szombaton, bízom abban, hogy megfelelően a helyt fogunk állni, és jó eredményre számítok. Nehéz a sorsolásunk, mert a jövő héten megyünk Sárbogárdra, ezt követően pedig a Sárosd csapata érkezik hozzánk, és ez az első három meccs nagyon meg fogja határozni a félévi folytatást. Egy jó rajttal azonban egészen jó a helyezést érhetnénk el!

Sárosd – Melde KFT. Kápolnásnyék

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Öt érkezőnk volt, akik közül négyen 2006-os születésűek, ezzel még fiatalítottunk az amúgy is fiatal összetételű keretben. Tudott dolog, hogy ez nálunk a koncepció része, mert hosszabb távra tervezünk és hosszú időre építünk csapatot. Egy távozónk volt, Majláth Henrik, őt nagyon nehéz ez pótolni, talán nem is lehet. A felkészülésünkre rányomta a bélyegét sok sérülés, ráadásul meghatározó játékosoknál történtek, emellett pedig nyár a lévén szinte megszokott, hogy nyaralás miatt többen rövidebb-hosszabb ideig távol voltak. Sajnos többen közülük a hétvégén sem lesznek hadra foghatók. Nagyon fiatal csapattal kell, kiállunk a Kápolnásnyék ellen, de mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Meglátjuk azonban, hogy ez mire lesz elég, mert rettentően nehéz helyzetben vagyunk pszichésen, a csapat elveszítette Varga Zsombort, ezt nem lehet egyik napról a másikra feldolgozni. A futball másodlagossá válik ilyenkor, mivel egy ilyen tragédia az egész csapatot lesújtotta, lélektanilag megviselte a brigádot. Ez érződött a hétvégi kupameccsen is, voltak nagyon visszafogott teljesítmények, nehéz számon kérni bárkit is, mivel ilyenkor máshol vannak a fejek, más a prioritás. Csapatként egyáltalán nem vagyunk könnyű szituációban, megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebben a helyzetben. A Kápolnásnyékkel mindig kiélezett mérkőzéseket játszunk, tavaly hazai pályán megvicceltek bennünket, 3-2-re nyertek, Nyéken viszont mi nyertünk 2-1-re. Két azonos szintű csapat fog találkozni, és szerintem a napi forma fog dönteni.