Hat meccsel indul a szezon
Az 1. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025-2026-os idényében. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra. Évek óta megszokott, hogy az idény elején több kérdést is felteszünk a szakembereknek.
Az Adony (piros) hazai pályán, míg a Kápolnásnyék (zöld) idegenben kezdi a szezont
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
− Hogyan sikerült a felkészülés, milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?
− Milyen változások történtek a játékos keretben?
− Mit vár a hétvégi mérkőzéstől?
2025. augusztus 23., szombat, 17:00
Ercsi Kinizsi – FC Főnix
Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Úgy érzem, hogy a felkészülésünk nagyon jól sikerült, kissé átalakult a keret, öt játékos érkezett, hatan pedig távoztak. Az újakat úgy néz ki már be tudtuk építeni a csapatba, és a középmezőny felső részét szeretnék megcélozni velük. Eligazolt Mónus Márk, Lakakisz Nikolaosz, Farkas Krisztián, Hujber Ádám, Schnierer Balázs, és Hodula Máté. Soltról jött két játékos, Érdről Terejánszki Benjámin, Erdész Patrik Bodajkról, valamint Simon Áron Pusztaszabolcsról szerződött hozzánk. Igazi rangadóval kezdünk szombaton, bízom abban, hogy megfelelően a helyt fogunk állni, és jó eredményre számítok. Nehéz a sorsolásunk, mert a jövő héten megyünk Sárbogárdra, ezt követően pedig a Sárosd csapata érkezik hozzánk, és ez az első három meccs nagyon meg fogja határozni a félévi folytatást. Egy jó rajttal azonban egészen jó a helyezést érhetnénk el!
Sárosd – Melde KFT. Kápolnásnyék
Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Öt érkezőnk volt, akik közül négyen 2006-os születésűek, ezzel még fiatalítottunk az amúgy is fiatal összetételű keretben. Tudott dolog, hogy ez nálunk a koncepció része, mert hosszabb távra tervezünk és hosszú időre építünk csapatot. Egy távozónk volt, Majláth Henrik, őt nagyon nehéz ez pótolni, talán nem is lehet. A felkészülésünkre rányomta a bélyegét sok sérülés, ráadásul meghatározó játékosoknál történtek, emellett pedig nyár a lévén szinte megszokott, hogy nyaralás miatt többen rövidebb-hosszabb ideig távol voltak. Sajnos többen közülük a hétvégén sem lesznek hadra foghatók. Nagyon fiatal csapattal kell, kiállunk a Kápolnásnyék ellen, de mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Meglátjuk azonban, hogy ez mire lesz elég, mert rettentően nehéz helyzetben vagyunk pszichésen, a csapat elveszítette Varga Zsombort, ezt nem lehet egyik napról a másikra feldolgozni. A futball másodlagossá válik ilyenkor, mivel egy ilyen tragédia az egész csapatot lesújtotta, lélektanilag megviselte a brigádot. Ez érződött a hétvégi kupameccsen is, voltak nagyon visszafogott teljesítmények, nehéz számon kérni bárkit is, mivel ilyenkor máshol vannak a fejek, más a prioritás. Csapatként egyáltalán nem vagyunk könnyű szituációban, megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebben a helyzetben. A Kápolnásnyékkel mindig kiélezett mérkőzéseket játszunk, tavaly hazai pályán megvicceltek bennünket, 3-2-re nyertek, Nyéken viszont mi nyertünk 2-1-re. Két azonos szintű csapat fog találkozni, és szerintem a napi forma fog dönteni.
2025. augusztus 24. vasárnap, 17:00
Enying – Csór Truck-Trailer
Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Komoly változások történtek nyáron a felnőtt csapatunk keretében. Szinte az alapoktól kellett újjáépíteni a csapatot, ennek megfelelően 16 játékost igazoltunk, minden lehetséges posztra. A feladat nagysága majdnem meg is haladta a lehetőségeinket, ezért a felkészülést sajnos csak nagyon későn tudtuk elkezdeni. Nem vagyunk elégedettek a csapat jelenlegi állapotával, és ezt mind a játékosok, mind a szakmai vezetés pontosan tudja. Mi sem mutatja jobban a problémákat, mint a múlt vasárnapi, korai búcsúnk a FVM Kupában. Polgárdi csapatával talán a lehető legerősebb ellenfelet kaptuk, és egy jó mérkőzésen, de a 2-2-es döntetlennel mégis alul maradtunk a párharcban. Remélem jókor jött a pofon, ami majd felrázza a csapatot, mert a bajnokság eleje nagyon nehéznek ígérkezik. Az első öt fordulóban - talán picit korai így kimondani, de szerintem - öt éremesélyes csapattal fogunk találkozni. Mindjárt azzal a Csórral kezdünk, akik ugyancsak komolyan erősítettek a keretükön. Nagyon jó, de ugyanakkor nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Ahhoz, hogy itthon tartsuk a 3 pontot, minden poszton a maximumot kell nyújtanunk. Persze azt is szeretném, ha imponáló játékkal tudna bemutatkozni az új csapatunk a hazai közönségünknek, akiket nem nagyon kényeztettünk el a tavalyi idényben. Azt hiszem, az egyéni képességeket tekintve teljesen rendben vagyunk, de ahhoz, hogy teljesen összeszokjon a társaság, néhány fordulónak még el kell telnie.
Martonvásár – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője. - A felkészülésünk július 15-én kezdődött, igazság szerint eléggé hullámzó volt, mert azok a játékosok, akiket szerettünk volna végül nem kerültek hozzánk, ezen felül pedig volt olyan érkező, akire előzetesen nem számítottunk. Heti négy foglalkozást tartottunk, három edzést és egy tesztmérkőzést, vagy két edzést és két meccset. Próbáltunk erős ellenfeleket választani, bár elsődlegesen nem az eredményt tartottuk fontosnak. Még egy kicsit kevesen vagyunk, úgyhogy két játékos érkezésére feltétlenül számítok. Elég nagy változások történtek a játékoskeretben, attól függetlenül, hogy nem terveztünk ekkora jövés-menéssel. Kunovics Dániel családi okok miatt egyelőre szünetelteti a játékot. Sajnos Neuvert Álmos súlyos vállsérülés szenvedett, rá ősszel nem számíthatunk, Béres Dominik Pátyra távozott, Fodor Gergely abbahagyta az aktív játékot, valamint Szilágyi Roland és Spinner Szabolcs sem nálunk folytatja. Biztos érkező Trizna Márk a III. kerülettől, Antal Zsombor a Vasasból, Füzik Bence Vecsésről, Zoboki Levente az FC Főnixből, Veres Róbert a román harmadosztályból, Halász Zoltán a Budafoki MTE II. csapatából, Dudás Márton Szigethalomról, Victor Michel a Kápolnásnyékből igazol hozzánk. Az látszik, hogy megint egy új csapatot kell építenünk Trizna Tamás kollégámmal, emiatt jelen pillanatban még nagyon nagy kérdőjelek vannak bennünk. Így felelőtlenség lenne részünkről kijelenteni, hogy hol szeretnénk befejezni a bajnokságot. Jó csapatot akarunk kialakítani, de rettentően nehéz a sorsolásunk, és idő kell még nekünk ahhoz, hogy kialakuljon egy stabil és ütőképes gárda, ám úgy érzem jó úton haladunk. Nehéz mérkőzést várok a Gárdony ellen, de bízom a társaságban, hogy hazai pályán azért egy jó mérkőzést tudunk játszani.
Adony VSK – KK Grain KFT.-Mezőfalva
Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - A nyári felkészülések általában nehézkesen indulnak, ilyenkor vannak a szabadságolások, és hiába próbálunk alkalmazkodni, amatőr csapatként azért nem könnyű úgy összehozni a programot, hogy mindenki ott legyen az edzéseken és a meccseken. Azt viszont örömmel mondhatom, hogy az idei alapozás, amelyet július 7-én kezdtünk elég jó sikerült, megfelelő volt az edzések látogatottsága. Aztán, hogy maga a felkészülés mennyire volt eredményes a bajnokikon fog eldőlni. A terveknek megfelelően heti hármat edzettünk, és minden hétvégén meccseket játszottunk. Jól rajtoltunk a kupában, az volt a célunk, nem lebecsülve a Kulcs csapatát gyakorolni szerettük volna góllövést, ezt pedig maradéktalanul teljesítette a társaság. A hétvégén sokkal nehezebb feladat vár ránk, ráadásul számomra mumus a Mezőfalva együttese, mert mióta Adonyban én vagyok a vezetőedző hatszor játszottunk velük és csak egyszer sikerült nyerni ellenük. Így aztán van miért revansot venni rajtuk, jól akarjuk kezdeni az idényt! Egy játékosunk távozott, a csapat kapitánya Budai Zoltán, aki tíz év után hagyta el Adonyt, és a Velence csapatában folytatja pályafutását a több játéklehetőség reményében. Hat játékost igazoltunk, minden posztra próbáltunk újakat hozni, olyanokkal, akikkel esetleg előrébb tudnánk lépni. Ercsiből jöttek hárman - Hodula Máté, Schnierer Balázs, és Mónus Márk - valamint Iváncsáról érkeztek az U19-es csapatból ketten, és Bartha Roland, aki Solton és Kaskantyún játszott korábban - őt még Dunaújvárosból ismertem. Véleményem szerint az I. osztály mezőnye sokkal erősebb lett, mint tavaly volt, ezek alapján a célunk nem változott, szeretnénk bent maradni, és az első tízben végezni.
Ikarus-Maroshegy – Videoton Baráti Kör
Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Jól sikerült a felkészülésünk, ám igazán ez majd néhány forduló után fog kiderülni! Július második felében kezdtünk el dolgozni, öt edzőmérkőzés játszottunk. Nem mondom azt, hogy rosszul néztünk ki, de nyilván más egy felkészülési meccs, mint egy éles bajnoki találkozó. Sikerült megerősíteni a keretet, hat játékos érkezett. Csórról hárman - Harangozó Márton, Bogdány Márk, és Junior Joaz -, Sárbogárdról Kindl Zalán, Mórról Bíró Patrik, valamint a Puskás III. csapatától jött Zsöllei Bálint. Ami rendkívül pozitív, hogy az újaknak jó a hozzáállásuk, és jól illeszkedtek be a közösségbe. Egész biztosan nehéz lesz, de bízunk abban, hogy előre fogunk lépni a tavalyi helyezéshez képest. Egyedül Inzsöl Dániel távozott a Videoton Baráti Kör csapatához. Minden foglalkozáson húsz feletti létszámmal tudunk dolgozni, versenyhelyzet van, mindenkinek meg kell küzdeni a helyért. Az azonban nagy érvágás jelentett, hogy Szabó Balázs sérült, nem is tudjuk, hogy mikor térhet vissza. Kiemelten számítunk az utánpótlásunkra, nyolcan-kilencen rendszeresen a felnőttekkel eddzenek, közülük pedig ketten-hárman szinte biztos csapattagok. Nehéz mérkőzést várok a Videoton Baráti Kör ellen, főleg azért, mert tavaly megszenvedtünk ellenük a kupában (2-1 - a szerk.), és akkor az utolsó néhány percben hosszú ki a továbbjutást. Kellemetlen stílusú, futós csapat, remélem, jól használjuk ki a lehetőségeinket, akkor talán minőségben föléjük tudunk kerekedni, amennyiben ez nem sikerül, akkor ismételten egy nyögvenyelős meccs lesz. Fontos lenne, hogy jól rajtoljunk, és itthon tartsuk a három pontot! A szezon végén szeretnénk a tabella első felében végezni, az 1.-6. hely környékén.
A Móri SE – Sárbogárd SE találkozóra a csapatok MOL Magyar Kupában történő kötelezettsége miatt 2025. december 6-án, szombaton 13 órakor kerül sor.
Szabadnapos: Lajoskomárom