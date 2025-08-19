1 órája
Kupasorsolás – Rangadókkal folytatják
Kisorsolták az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságán a Fejér Vármegyei Kupa 2. fordulóját. Több figyelemre méltó párosítással folytatódik a sorozat, lesznek szomszédvári rangadók, valamint több presztízsmeccset is láthatnak a szurkolók a jövő szerdán és vasárnap megrendezésre kerülő találkozókon.
Az Etyek csapata (piros) hazai pályán fogadja a Mányi TK gárdáját
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
A párosítások:
2027. augusztus 27. szerda 17:00
Martonvásár – Melde KFT.-Kápolnásnyék, Velence – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő,
Magyaralmás – Csór Truck-Trailer, Bakonycsernye – Móri SE, Videoton Baráti Kör – FC Főnix, Beloiannisz – Sárosd, Szabadegyháza – Ercsi Kinizsi, Polgárdi – Lajoskomárom, Nagyvenyim – Adony VSK, Előszállás – Sárbogárd SE
2025. augusztus 31. vasárnap 17:00
Etyek – Mányi TK, Újbarok – Pátka, Fehérvárcsurgó – Pákozd, Aba Sárvíz – Ikarus-Maroshegy, Nagykarácsony – Baracs SE