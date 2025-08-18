44 perce
Potyogtak a gólok a nyitányon
Megkezdődött a 2025-2026-os labdarúgó idény a Fejér Vármegyei Kupa sorozatának 1. fordulójával. Több meglepő eredmény született, az I. osztályú gárdák közül búcsúzott a KK Gtain-KFT.-Mezőfalva, és az Enying együttese. Jelentős különbséggel győzött az Adony VSK, az FC Főnix, a Videoton Baráti Kör, valamint a Beloiannisz csapata.
A pirosban játszó II. osztályú Etyek egygólos győzelemmel jutott tovább Lovasberényben
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
Baracska-Kajászó – Mányi TK 4–5 (2–3)
Vezette: Erni Edmond Attila.
Baracska-Kajászó: Tarczali – Csik, Pintér R., Petrilla, Földesi, Bélley - Pfeiffer, Pintér B., Renglovics (Tejfel) - Horváth B., Kóti (Bakos).
Mányi TK: Szabó Zs. – Zselló (Marks), Ferenczik, Juhász L., Vass - Nagy M., Bukovecz, Czifra, Csata - Bécsi, Radovics (Csutor).
Gól: Pfeiffer (12.), Kóti (19.), Petrilla (67.), Horváth B. (87.), ill. Bukovecz (34.), Czifra (39.), Nagy M. (47.), Radovics (56.), Csata (60.).
Kiállítva: Bécsi (11.).
Besnyő – Ercsi Kinizsi 1–5 (1–2)
Vezette: Éliás Zsolt.
Besnyő: Dosztál – Kurucz Gy., Kurucz L., Nap K., Oroszi - Tokai, Németh A. (Nap I.), Beri A., Koller - Kurucz M., Beri K. Csapatvezető: Petkes András.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Simon Á., Szabó L., Terejánszki, Erdész (Szima) - Farkas Cs. (Gáspár), Baranyai, Réthy, Gyurkó - Mojzer, Takács B.
Gól: Kurucz Gy. (18.), ill. Réthy (3., 29., 61.), Erdész (52.), Baranyai (63.).
Kiállítva: Oroszi (89.).
Rácalmás – Baracs 4–6 (3–3)
Vezette: Gebei Bálint.
Rácalmás: Berek – Nagy B., Balogh R., Juhos, Jeney - Erdei (Horváth R.), Hornyák, Németh R., Molnár V. - Pinte (Rácz), Homolya.
Baracs: Tóth N. – Hepp, Áldott (Bartók), Wolf, Szurma - Katona, Takács Titusz, Damásdi (Fejes Cs.), Kiss N. (Kápolnási) - Huber (Suplicz), Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Gól: Balogh R. (30., 36.), Homolya (4.), Horváth R. (72.), ill. Szurma (20., 27., 58.), Hepp (47.), Huber (64.), Katona (67.).
Tordas-Gyúró Egyetértés – Beloiannisz 1–9 (1–2)
Vezette: Balla Richárd.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Kovács-Szántó Zs. (Muskovics-Bolváry), Baranyai, Csáky - Győri, Oláh, Serák, Kenyér (Antoni-Teket) - Szilágyi (Varga D.), Kovács D.
Beloiannisz: Rácz – László, Lakakisz, Szalai P. (Rizojanisz), Hujber (Hodula V.) - Schrick, Németh B. (Juhász M.), Szántó, Balla P. - Kovács A. (Nebucz), Tóth N. (Bedőcs).
Gól: Szilágyi (10.), ill. Juhász M. (64., 68., 88.), Szalai P. (33., 54.), Hodula V. (74., 79.), Schrick (22.), Lakakisz (90.).
Söréd – Bakonycsernye 1–6 (1–3)
Vezette: Berényi Ádám.
Söréd: Dicső (Márkus) – Rédl, Boros M., Hajas (Farkas B.), Torma (Strohéber) - Venczel, Kovács M. (Iványi), Németh II. Dávid, Oláh - Németh I. Dávid, Hollósi. Edző:
Bakonycsernye: Benis – Dreska, Boros B., Bus (Csányi), Molnár T. (Schweighardt) - Osgyán (Strommer), Rozembaum (Hamar), Varga J. (Kovács J.), Molnár D. - Lattenstein, Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Gól: Rozembaum (5., öngól), ill. Molnár D. (4., 31.), Boros B. (22.), Bus (59.), Hamar (70.), Strommer (80.).
Csókakő – Fehérvárcsurgó 0–2 (0–0)
Vezette: Wittner József.
Csókakő: Weiger (Szoboszlai) – Kovács A., Virág, Engler (Visi), Jakab (Földes) – Pintér B., Falusi (Kovács B.), Király B., Németh L. - Kabáczy, Szabó J. (Deák). Edző: Farkas István.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bíró (Stumpf), Bitter, Molnár D. - Varga L., Kozma (Lascsik G.), Baksa (Csány), Gosztonyi (Schieder) - Tóth S., Lascsik M.
Gól: Lascsik M. (76., 86.).
Magyaralmás – Bodajk SE 1–1 (1–0) – t.j. Magyaralmás
Vezette: Cseh Roland.
Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Varga L.), Németh Á., Perina L. - Németh P. (Tóth M.), Pap, Szabados, Kalapács (Győrfi) - Várnagy (Mészáros M.), Perina M. Edző:
Bodajk: Mihalik – Tóth B. (Turi), Kajdi, Véninger, Weiland - Fejes, Kaufmann, Meister, Szampiás (Valasek) - Fojtyik, Gyarmati. Vezetőedző: Rigó Gábor.
Gól: Szabados (43.), ill. Kaufmann (60.).
Iszkaszentgyörgy – Csór Truck-Trailer 1–6 (0–3)
Vezette: Klujber Kristóf.
Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. (Parrag) – Réti (Szunoman), Almádi (Gál Dávid), Gál Dániel, Winkelman - Lehota, Balla K., Nyers, Papp K. - Szakács, Czvikli.
Csór Truck-Trailer: Lukács (Janky) – Orosz, Finta, Báles Zs. (Wisniewski), Spánitz (Báles A.) – Takács G., Viniczai, Ács, Sasvári – Magyar P. (Katona), Klein (Kásler Barnabás). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Gól: Lehota (86.), ill. Viniczai (13., 72.), Klein (17., 30.), Báles A. (57.), Katona (90.).
Újbarok – Szár KSE 3–2 (1–1)
Vezette: Obuch Zoltán.
Újbarok: Tánczos (Demeter) – Bivál, Kellner, Hollósy, Gyenge - Kocsner, Zágoni L., Tóvári R. (Orsó), Erdélyi, Kalocsa T. - Szabó G. (Kovács Z.). Csapatvezető: Teuschler János.
Szár: Németh M. – Sátori, Fenyvesi Sz., Horváth B., Farkas B. -, Váradi, Szabó B. (Szilágyi), Tóvári M. (Svétecz), Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik (Kellner).
Gól: Gyenge (22.), Tóvári R. (59.), Demeter (64.), ill. Tóvári M. (15., 73.).
Kiállítva: Horváth B. (40.).
Lovasberény – Etyek 1–2 (1–1)
Vezette: Balla István Attila.
Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Soós, Fessler (Magyar Zs.), Tóth D. - Nagy B. (Rácz K.), Potornai, Bőhm (Németh M.), Somodi (Pályi) - Rácz O., Nyizsnyik. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.
Etyek: Órai – Miklósi, Zorkóczy K., Varga M., Haynes-Varga - Kállai, Fodor Sz., Dzsezsenyák (Heller), Millner (Glück) - Horváth D., Faragó. Vezetőedző: Simon Péter.
Gól: Tóth D. (44.), ill. Faragó (40.), Miklósi (82.).
Vál – Martonvásár 2–5 (2–2)
Vezette: Domak Ádám.
Vál: Hábersdorfer – Németh N. (Kecskés), Körmendi, Sinkó D. (Görcs), Homoki - Molnár B. (Kiss S.), Glaszhütter, Nádpor, Horváth Zs. (Molnár P.) - Ángyás, Lakatos (Szatlmayer H.). Vezetőedző: Sinkó Csaba.
Martonvásár: Farkas Cs. – Trizna, Hernádi, Füzér, Dudás (Patkós K.) – Zoboki L., Halász (Victor), Füzik, Juhász B. - Veres, Cziklin.
Gól: Farkas Cs. (9., öngól), Glaszhütter (16.), ill. Füzik (24.), Dudás (26.), Victor (64.), Patkós K. (82.), Veres (86.).
Zichyújfalu – Velence 0–3 (0–2)
Vezette: Závotka Csongor.
Zichyújfalu: Ács – Horváth Á., Sebestyén, Kovács B., Karácsony Kristóf - Szaniszló, Pápai, Szonda, Mozbauer - Abineri (Vámosi), Karácsony Kornél (Erdélyi).
Velence: Zabos (Tóth B.) – Silhány T., Bernáth, Buzora (Fischl), Vaskó - Silhány F., Felde, Horváth P., Takács (Kiss D.) - Juhász L. (Bíró), Budai.
Gól: Juhász L. (16., 45.), Felde (80.).
Pusztaszabolcs SC – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1–6 (0–4)
Vezette: Szabados Gábor.
Pusztaszabolcs: Szentmihályi (Vágó) – Dascal (Fülöp), Szakolczi, Kovács B., Molnár N. - Dankó, Boronyai (Szabó I., Miskei), Baloni, Csanádi - Majer, Sztarek. Vezetőedző: Gábor Attila.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Lagler – Urbán, Kharboutli Noor (Domak), Őz, Szajkó (Porvázsnyik) - Varga József, Gáspár (Lipóth), Nagy E., Imrefi - Kiss Á., Zsigmond (Lőrincz).
Gól: Dankó (60.), ill. Varga J. (30., 64., 66.), Kiss Á. (16.), Szajkó (33.), Őz (45.).
Dinnyés – Pátka 2–3 (0–3)
Vezette: Kupi Zoltán.
Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Wéber (Keresztesi), Pintér Á., Hideg - Csík, Bengyik, Szekely, Kiss S. (Pap) - Baksa, Hajdú. Csapatvezető: Hercsik Zalán.
Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B., Fülöp – Takács Z., Kántor (Bodó), Seper (Pőcze), Simon K. (Tóth Á.) - Tóth K., Szombati (Almási). Vezetőedző: Balogh Benedek.
Gól: Szekely (75.), Pintér Á. (82.), ill. Horváth T. (38., 42.), Simon K. (29.).
Tác-Csősz – Pákozd 2–4 (0–2)
Vezette: Stamber Martin.
Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Végh, Szilágyi (Illó), Kisari (Kovács A.) - Borbély (Kovács J.), Németh M., Aradi (Farkasréti), Réti - Baráth (Müller), Szeidenléder.
Pákozd: Rothauszki – Szente, Knitli (Unger), Kaltenekker, Németh B. - Gönczi, Boda (Horváth D.), Szenyéri (Finta), Tanárki - Krizsán-Deák, Téglási. Vezetőedző: Molnár Viktor.
Gól: Bindics (76.), Réti (88.), ill. Kaltenekker (21.), Gönczi (40.), Téglási (68.), Tanárki (94.).
Kiállítva: Németh B. (75.).
Kőszárhegy – FC Főnix 0–12 (0–4)
Vezette: Herczeg Dominik.
Kőszárhegy: Szabó R. (Chrisztóf) – Grozly, Vágner T., Mohácsi, Potyondi (Venyige) - Vágner V., Pereczes, László, Balogh R. - Szép, Horváth B.
Fc Főnix: Demeter – Sarok (Zalatnai), Berkei (Magyari), Homola (Weisengruber), Trampler, Pápai, Neidhardt, Király (Falus), Jungwirth, Csiba (Balogh L.), Horváth M. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gól: Neidhardt (49., 79., 88.), Homola (4., 17.), Pápai (30., 54.), Trampler (48., 78.), Horváth M. (28.), Zalatnai (51.), Magyari (87.).
Sárszentmihály-Masterplast – Ikarus-Maroshegy 1–3 (0–1)
Vezette: Szücs László.
Sárszentmihály-Masterplast: Tombor – Horváth F., Szipőcs, Gurdon (Dombi), Klémán P. (Gulyás) - Török, Jasinka, Nagy D., Kocsis M. (Lánczos) – Tornyai T., Vajda (Túri). Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Csuti), Kecskés, Kindl, Kókány - Drexler (Skultéti A.), Junior Joaz, Harangozó (Bíró), Rumpler - Nagy B. (Szabó-Bakos), Gimes (Schmuck).
Gól: Tornyai T. (65.), ill. Kecskés (31.), Kókány (55.), Kindl (79.).
Polgárdi – Enying 2–2 (1–0) – t.j. Polgárdi
Vezette: Rózsa Ádám.
Polgárdi: Németh A. – Hajcsár, Komlós, Horgos, Horváth Z. (Grabecz) - Nánai, Fi L. (Takács Tibor), Baranyai, Pécsi (Molnár G.) - Devcsity (Szabó M.), Csizmadia.
Enying: Surányi – Mohai, Kollár, Kizlinger, Lakatos – Paluska K. (Horváth Cs.), Halász (Hunyadi), Németh Sz., Horváth D. (Kovács L.) - Horváth P., Király Zs. (Pfeifer).
Gól: Horgos (30.), Komlós (64.), ill. Kizlinger (49.), Takács Tibor (57., öngól).
LMSK – Videoton Baráti Kör 1–10 (0–7)
Vezette: Cérna János.
LMSK: Horosz (Árkus) – Kiss R., Iliás (Lak), Sütő, Pap - Bagó D., Vajda, Horváth P., Potesz - Teichel, Bagó I. (Virág). Vezetőedző: Nagy Bálint
Videoton Baráti Kör: Aranyos (Kiss K.) – Kecskés, Papp M. (Gerencsér), László, Timár - Forró (Sasvári), Marton, Boros M. (Király D.), Polacsek (Inzsöl) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Juhász Gábor.
Gól: Vajda (76.), ill. László (5., 20.), Forró (6., 45.), Marton (12., 84.), Boros M. (31., 40.), Gerencsér (62.), Sasvári (65.).
Kisláng – Lajoskomárom 1–2 (0–2)
Vezette: Kovács Róbert.
Kisláng: Ányos – Jánosi B., Nagy M., Árki, László (Jánosi Á.) - Szántai, Erdei B., Burkus B. (Tury-Nagy), Jakab (Vigházi), Izing (Molnár A.), Willerding (Burkus M.). Edző:
Lajoskomárom: Molnár B. – Szontagh, Juhász M. (Czéhmeiszter), Fodor P. (Németh Á.), Csörgei - Pécseli, Simon Gy. (Szulimán), Hajdinger, Gergye (Makai) – Dudar E. (Magyaródi), Nyikos. Szakmai vezető: Dopuda Igor.
Gól: Burkus M. (90.), ill. Simon Gy. (37.), Nyikos (42.).
Káloz – Sárosd 0–4 (0–2)
Vezette: Durecz Balázs István.
Káloz: Sipőcz – Takács Tamás, Tóth P., Kassai J. (Pál P.), Szabó J. (Gál Sz.) - Mayer, Hegedüs P., Tóth B., Kassai Cs. (Gál B.) - Keszei, Kassai D. (Luta).
Sárosd: Tibor – Várnai (Szloboda), Hanzli, Vámosi (Kökény), Fodor M. (Szabó V.) - Németh L. (Paksi P.), Kertész (Buza), Németh P., Hushegyi - Ódor, Hallósy. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gól: Kertész (6.), Ódor (41.), Németh P. (73.), Kökény (85.).
Szabadegyháza – Sárszentágota 4–0 (1–0)
Vezette: Kovács B.
Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Bartos, Koncz Á. (Németh T.), Vida - Borsos, Koncz L. (Kotulák), Rátkai, Szalai D. (Kovács M.) - Bernáth (Káplár), Horváth T.
Sárszentágota: Varga D. – Sebestyén, Virág L. (Németh II. Zsolt), Kuczi (Nagy M.), Határ (Gula) - Hajdinger, Virág F., Vinklár (Hegedűs N.), Pénzes - Szabó F. (Sereg), Mátyus. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.
Gól: Borsos (46., 60.), Bartos (68.), Horváth T. (86.).
Adony VSK – Kulcs 13–0 (6–0)
Vezette: Béd Ákos.
Adony VSK: Andrejev – Mónus (Kelemen), Hamar, Virág, Balogh B. - Bihácsi, Holentoner, Bagóczki (Tatár), Schnierer (Fábián) - Hodula M. (Bognár B.), Bartha (Kaló). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Kulcs: Murvai – Mészáros R., Nagy G. (Varga D.), Osváth, Ócsai - Molnár Z., Plézer, Posch Z., Horváth L., - Virág (Posch B.), Herczog D.
Gól: Bognár B. (57., 61., 70., 90.), Schnierer (9., 12., 33.), Hodula M. (24., 29.), Balogh B. (40.), Hamar (50.), Kaló (74.), Fábián (78.).
Nagyvenyim – KK Grain Kft.-Mezőfalva 4–1 (0–1)
Vezette: Rózsa József.
Nagyvenyim: Pék – Alumbugu Joseph (Török Barsa) Rezes, Tábi (Cislo), Ráthgéber - Princz, Slett, Mohácsi, Palkovics (Sipeki) - Kovács M. (Rácz K.), Kővári L. (Rácz A.). Vezetőedző: Kőkuti Tamás.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Kertész, Szabó O., Kovács D., Rakonczai - Kisari (Csicskovics P.), Csicskovics D. (Mekota), Kovács B., Rabi - Kovács K. (Lengyel), Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Ráthgéber (55., 76., 88.), Princz (59.), ill. Kovács D. (15.).
Alap – Sárbogárd 1–7 (1–3)
Vezette: Jónás Péter.
Alap: Lengyel – Major, Szemler (Madarasi), Vargyas M., Őri - Dombi, Vargyas B., Bauer, Debreceni (Lakatos) - Baráth (Bánóczki), Szalai A.
Sárbogárd: Nyári (Dőry) – Fehér (Ferenczy), Rezicska, Horváth A. (Varga Z.), Bencze, Klémán M. - Horváth Á., Csőgör (Tölgyesi), Rodenbücher - Farkas G. (Zvezdovics), Vagyóczki P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Gól: Major (38.), ill. Horváth Á. (44., 45.), Vagyóczki P. (45.), Varga Z. (66.), Bencze (70.), Tölgyesi (74.), Klémán M. (81.).
Pusztavám-Jüllich – Móri SE 0–3 (0–1)
Vezette: Ruff István.
Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Molnár A., Gergő, Jakus - Kis, Deme (Csordás), Vadkerti (Rózsa), Czéh (Fürész) - Kertai, Kálhok. Csapatvezető: Kis Viktor.
Móri SE: Zámbó – Rózsa, Kocsis G. (Paulik), Kocsis D. (Szekeres), Hajdu (Lehota R.) - Tetzl, Varga B., Sötét, Mészáros B. (Galovszky) - Lehota V., Balogh M. (Végvári). Vezetőedző: Tar Bálint.
Gól: Kocsis G. (37.), Hajdu (55.), Rózsa (87.).
Cece – Előszállás 1–3 (0–2)
Vezette: Molnár Péter Kevin.
Cece: Kristóf – Csányi, Lak, Hersics, Bagi - Böröcz (Budai P.), Tóth I., Nagy B., Budai K. – Király L. (Boros G.), Klazer.
Előszállás: Nagy G. – Kovalovszky, Nyári, Béres, Garbacz (Horváth K.) – Bognár M., Kercza, Szalai Sz. (Magosi), Gulyás - Puskás, Németh L.
Gól: Nagy B. (51.), ill. Bognár M. (4.), Garbacz (36.), Németh L. (75.).
Kiállítva: Németh L. (89.).
Az MPF-Ráckeresztúr – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő összecsapás elmaradt, mert hivatalos bejelentés érkezett az MPF-Ráckeresztúr csapatától, hogy a mérkőzésen nem tud megjelenni, így a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő legénysége 3-0-as gólkülönbséggel jutott tovább a következő fordulóba.
A Dég – Aba-Sárvíz mérkőzés szintén elmaradt, mivel hivatalos bejelentés érkezett a Dég csapatától, hogy nem tud megjelenni a találkozón, ezzel az Aba-Sárvíz gárdája 3-0-as gólkülönbséggel jutott tovább a következő fordulóba.
A Vajta – Nagykarácsony meccs ugyancsak elmaradt, mert hivatalos bejelentés érkezett a Vajta csapatától, hogy nem tud megjelenni a mérkőzésen, így a Nagykarácsony együttese 3-0-as gólkülönbséggel jutott tovább a következő fordulóba.