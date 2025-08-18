Potyogtak a gólok a nyitányon

Baracska-Kajászó – Mányi TK 4–5 (2–3)

Vezette: Erni Edmond Attila.

Baracska-Kajászó: Tarczali – Csik, Pintér R., Petrilla, Földesi, Bélley - Pfeiffer, Pintér B., Renglovics (Tejfel) - Horváth B., Kóti (Bakos).

Mányi TK: Szabó Zs. – Zselló (Marks), Ferenczik, Juhász L., Vass - Nagy M., Bukovecz, Czifra, Csata - Bécsi, Radovics (Csutor).

Gól: Pfeiffer (12.), Kóti (19.), Petrilla (67.), Horváth B. (87.), ill. Bukovecz (34.), Czifra (39.), Nagy M. (47.), Radovics (56.), Csata (60.).

Kiállítva: Bécsi (11.).

Besnyő – Ercsi Kinizsi 1–5 (1–2)

Vezette: Éliás Zsolt.

Besnyő: Dosztál – Kurucz Gy., Kurucz L., Nap K., Oroszi - Tokai, Németh A. (Nap I.), Beri A., Koller - Kurucz M., Beri K. Csapatvezető: Petkes András.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Simon Á., Szabó L., Terejánszki, Erdész (Szima) - Farkas Cs. (Gáspár), Baranyai, Réthy, Gyurkó - Mojzer, Takács B.

Gól: Kurucz Gy. (18.), ill. Réthy (3., 29., 61.), Erdész (52.), Baranyai (63.).

Kiállítva: Oroszi (89.).

Rácalmás – Baracs 4–6 (3–3)

Vezette: Gebei Bálint.

Rácalmás: Berek – Nagy B., Balogh R., Juhos, Jeney - Erdei (Horváth R.), Hornyák, Németh R., Molnár V. - Pinte (Rácz), Homolya.

Baracs: Tóth N. – Hepp, Áldott (Bartók), Wolf, Szurma - Katona, Takács Titusz, Damásdi (Fejes Cs.), Kiss N. (Kápolnási) - Huber (Suplicz), Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.

Gól: Balogh R. (30., 36.), Homolya (4.), Horváth R. (72.), ill. Szurma (20., 27., 58.), Hepp (47.), Huber (64.), Katona (67.).

Tordas-Gyúró Egyetértés – Beloiannisz 1–9 (1–2)

Vezette: Balla Richárd.

Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Kovács-Szántó Zs. (Muskovics-Bolváry), Baranyai, Csáky - Győri, Oláh, Serák, Kenyér (Antoni-Teket) - Szilágyi (Varga D.), Kovács D.

Beloiannisz: Rácz – László, Lakakisz, Szalai P. (Rizojanisz), Hujber (Hodula V.) - Schrick, Németh B. (Juhász M.), Szántó, Balla P. - Kovács A. (Nebucz), Tóth N. (Bedőcs).

Gól: Szilágyi (10.), ill. Juhász M. (64., 68., 88.), Szalai P. (33., 54.), Hodula V. (74., 79.), Schrick (22.), Lakakisz (90.).

Söréd – Bakonycsernye 1–6 (1–3)

Vezette: Berényi Ádám.

Söréd: Dicső (Márkus) – Rédl, Boros M., Hajas (Farkas B.), Torma (Strohéber) - Venczel, Kovács M. (Iványi), Németh II. Dávid, Oláh - Németh I. Dávid, Hollósi. Edző:

Bakonycsernye: Benis – Dreska, Boros B., Bus (Csányi), Molnár T. (Schweighardt) - Osgyán (Strommer), Rozembaum (Hamar), Varga J. (Kovács J.), Molnár D. - Lattenstein, Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Gól: Rozembaum (5., öngól), ill. Molnár D. (4., 31.), Boros B. (22.), Bus (59.), Hamar (70.), Strommer (80.).