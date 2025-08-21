1 órája
Fehérvári túra Csehországban
Csehországban folytatja a felkészülést a Volán. A Hydro Fehérvár AV19 csütörtökön a Mountfield HK-val, pénteken pedig a Mlada Boleslavval csap össze.
A Hydro Fehérvár AV19 már túl van az első felkészülési mérkőzésén, amelyen hazai pályán 4-3-as vereséget szenvedett el a Vienna Capitals ellen.
Extraliga ellenfelekkel játszik a Hydro Fehérvár AV19
A Volán csütörtök délután lép legközelebb jégre, a Mountfield HK vendégeként. Az elmúlt két évben is összecsaptak a felkészülési időszakban a felek, 2023-ban hosszabbítás után nyert a cseh klub, a 2024-es találkozóból is a Mountfield jött ki győztesen. Az összecsapás 17 órakor kezdődik.
Pénteken újfent Extraliga csapattal néz farkasszemet a Volán, a Mlada Boleslav az előző idényben a bajnokság negyeddöntőjéig menetelt, ahol végül éppen a Mountfield állította meg. A pénteki találkozó is 17 órakor kezdődik.