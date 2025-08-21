augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

45 perce

Fehérvári túra Csehországban

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Volán#extraliga#Fehérvár AV19#jégkorong

Csehországban folytatja a felkészülést a Volán. A Hydro Fehérvár AV19 csütörtökön a Mountfield HK-val, pénteken pedig a Mlada Boleslavval csap össze.

Kelemen Kornél

A Hydro Fehérvár AV19 már túl van az első felkészülési mérkőzésén, amelyen hazai pályán 4-3-as vereséget szenvedett el a Vienna Capitals ellen. 

Extraliga csapatokkal játszik a Hydro Fehérvár AV19
Extraliga csapatokkal játszik a Hydro Fehérvár AV19
Fotó: Szabó Zsolt

Extraliga ellenfelekkel játszik a Hydro Fehérvár AV19

A Volán csütörtök délután lép legközelebb jégre, a Mountfield HK vendégeként. Az elmúlt két évben is összecsaptak a felkészülési időszakban a felek, 2023-ban hosszabbítás után nyert a cseh klub, a 2024-es találkozóból is a Mountfield jött ki győztesen. Az összecsapás 17 órakor kezdődik.

Pénteken újfent Extraliga csapattal néz farkasszemet a Volán, a Mlada Boleslav az előző idényben a bajnokság negyeddöntőjéig menetelt, ahol végül éppen a Mountfield állította meg. A pénteki találkozó is 17 órakor kezdődik. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu