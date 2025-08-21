Fehérvári túra Csehországban

A Hydro Fehérvár AV19 már túl van az első felkészülési mérkőzésén, amelyen hazai pályán 4-3-as vereséget szenvedett el a Vienna Capitals ellen.

Extraliga csapatokkal játszik a Hydro Fehérvár AV19

Fotó: Szabó Zsolt

Extraliga ellenfelekkel játszik a Hydro Fehérvár AV19

A Volán csütörtök délután lép legközelebb jégre, a Mountfield HK vendégeként. Az elmúlt két évben is összecsaptak a felkészülési időszakban a felek, 2023-ban hosszabbítás után nyert a cseh klub, a 2024-es találkozóból is a Mountfield jött ki győztesen. Az összecsapás 17 órakor kezdődik.

Pénteken újfent Extraliga csapattal néz farkasszemet a Volán, a Mlada Boleslav az előző idényben a bajnokság negyeddöntőjéig menetelt, ahol végül éppen a Mountfield állította meg. A pénteki találkozó is 17 órakor kezdődik.