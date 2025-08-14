Az emberi test határait feszegeti a fehérvári sportoló – videóval

Tanárki Mihály képviseli Székesfehérvárt Ausztriában az augusztus végi dupla triatlon versenyen. Az extrém kihívás előtt a feol.hu ellátogatott az Alba UNIT Fitness & Box clubba, ahol az edző-sportoló készül a megmérettetésre.

A fehérvári Tanárki Mihály komoly kihívás előtt áll

Fotó: Kelemen Kornél

Mi is az a dupla triatlon?

A verseny alapja és felépítése megegyezik a "sima" triatlonnal, viszont a távok duplázódnak, ami azt jelenti, hogy 7,6 kilométer úszás, 360 kilométer kerékpározás és 84,4 kilométer futás.

Élete legnagyobb kihívása előtt áll a fehérvári sportoló

Tanárki Mihály kiemelte, élete talán legnagyobb kihívásával néz farkasszemet, emellett mesélt a motivációjáról, a felkészülésről, valamint a nehézségekről is.

A teljes interjú az alábbi videóban megtekinthető.