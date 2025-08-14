augusztus 14., csütörtök

Kihívás

42 perce

Az emberi test határait feszegeti a fehérvári sportoló – videóval

Címkék#Alba Unit Fitness#Tanárki Mihály#triatlon

Dupla triatlonra készül az Alba UNIT Fitness & Box Club edzője, Tanárki Mihály. A székesfehérvári sportemberrel beszélgettünk az augusztus végi kihívásról.

Feol.hu

Tanárki Mihály képviseli Székesfehérvárt Ausztriában az augusztus végi dupla triatlon versenyen. Az extrém kihívás előtt a feol.hu ellátogatott az Alba UNIT Fitness & Box clubba, ahol az edző-sportoló készül a megmérettetésre.

A fehérvári Tanárki Mihály komoly kihívás előtt áll
A fehérvári Tanárki Mihály komoly kihívás előtt áll
Fotó: Kelemen Kornél

Mi is az a dupla triatlon?

A verseny alapja és felépítése megegyezik a "sima" triatlonnal, viszont a távok duplázódnak, ami azt jelenti, hogy 7,6 kilométer úszás, 360 kilométer kerékpározás és 84,4 kilométer futás. 

Élete legnagyobb kihívása előtt áll a fehérvári sportoló

Tanárki Mihály kiemelte, élete talán legnagyobb kihívásával néz farkasszemet, emellett mesélt a motivációjáról, a felkészülésről, valamint a nehézségekről is.

A teljes interjú az alábbi videóban megtekinthető.

 

 

