Sztárok Székesfehérváron, ekkor találkozhatsz velük

Az Alba Fehérvár a hivatalos oldalán tudatta, hogy szeptember 9-én szezonnyitót tart, amelyen a szurkolók személyesen találkozhatnak a játékosokkal és a stábbal, valamint dedikálást is kérhetnek tőlük.

Az új fehérvári sztárok mellett a régiekkel, így Vojvoda Dáviddal is találkozhattok

Fotó: Fehér Gábor

Az Alba Fehérvár számára kiemelten fontos a szezonnyitó

A klub közleményéből kiderül, minden évben óriási figyelmet fordítanak a szezonnyitó eseménynek, hiszen a szurkolók ekkor találkozhatnak először a játékosokkal. Idén szeptember 9-én 17 órakkor kezdődik az eseménysorozat, amelyet Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere, valamint Simon Balázs a klub ügyvezetője nyitja meg. Ezután lesz egy utánpótlás díjátadó, amin Góbi Henrik utánpótlás szakosztályvezető adja át az elismeréseket az elmúlt szezonban legjobb teljesítményt nyújtóknak. Kiosztásra kerül az Év Játékosa, az Év Utánpótlás Edzője és a Sodiq emlékdíj is.

A megnyitó és a díjátadó után egy nyílt edzés következik 17.30 órától a felnőtt csapattal, ekkor láthatják először a pályán a szurkolók az új játékosokat, majd a befejezést követően közönségtalálkozó és dedikálás várja a drukkereket az új sztárokkal. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel vár a klub.