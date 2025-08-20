augusztus 20., szerda

Jégkorong

42 perce

Rangadóval hangolódtak a fehérvári hokisok

Címkék#FEHA19#DAB#Tokaji Viktor

A Hydro Fehérvár AV19 mellett a másik két Fejér vármegyei férfi jégkorongcsapat is megkezdte a felkészülést a következő idényre. A Fehérvár Hockey Academy 19 (FEHA19) és a Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) egymás ellen csapott össze először.

Kelemen Kornél

Az elmúlt évekhez hasonlóan mindkét Fejér vármegyei klub az Erste Ligában indul. A székesfehérváriak a 2025-2026-os szezont is Tokaji Viktor vezetésével kezdik meg, míg a DAB kispadjára Hetler Ádám ült le. Mindkét keretben rengeteg változtatás történt, a alálkozó elején érezhető volt, hogy még az összeszokási fázisban tartanak a csapatok. 

A fehérváriak (kékben) magabiztos győzelmet arattak
A fehérváriak (kékben) magabiztos győzelmet arattak
Fotó: Szabó Zsolt

Már az első harmadban a FEHA19 akarata érvényesült, azonban ekkor még remekül védte saját ketrecét a DAB. A piros-fehérek előtt is adódott pár kisebb-nagyobb lehetőség, Csibi Dávidnak nem kellett sok védést bemutatnia. 

A fehérváriak már a második harmadban döntöttek

A második etapban már gólokká érett a székesfehérvári nyomás, háromszor is megzörrent a dunaújvárosi kapu, a vendégeknek erre mindössze egy gól volt a válaszuk. A sok gól mellett volt még más érdekesség is a játékrészben, hiszen a 36. percben kissé elszabadultak az indulatok, a játékvezetők szinte alig tudták szétválasztani a játékosokat. 

A harmadik játékrészben a FEHA19 egy üres kapus góllal állította be a végeredményt, 4-1

FEHA19 - DAB 4-1 (0-0, 3-0, 1-0)

FEHA19: Csibi (Sivrin) – Salamon, Bajkó, Dóczi, Erdőhelyi, Szabó P., Nagy D., Balogh Á., Keceli 1, D'Intino 1, Farkas L., Bucskin, Zapernick, Simon, Németh Z., Nádor 2, Atlasz, Erdősi, Alapi, Balasits, Hiezl. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DAB: Szűcs, (Mikulovics) – Szécsi, Balázsi, Kugyin, Bánki, Jaurlin, Aszkarov 1, Murgic, Djumic, Subotic, Lawson, Pinczés O., Keresztes Zs., Cseh, Strenk O., Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.

 

