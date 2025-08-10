Drámai, naplementébe nyúló mérkőzésen győzött az Enthroners

A találkozó előtt hiába számított a vendég együttes esélyesebbnek, mindössze három győzelemmel a hátuk mögött akár legyőzhetőnek is gondolhatták a berlinieket a Fehérvár Enthroners játékosai. A közel 40 fokos hőségben tartott találkozó első negyedében a szezon eddigi legjobb játékukat mutatták meg a hazaiak, akik rövidesen meg is szerezték a vezetést egy mezőnygól révén, 3-0. Majd a negyed végén Brett Pullman szerzett touchdownt a fehérváriaknak, 9-0. A második negyedben a defense igen alaposan kitett magáért, ugyanis továbbra sem tudott pontot szerezni a Berlin Thunder. Azonban az offense sem tudott mit kezdeni a berlini védelemmel, így ez a játékrész pont nélkül zárult. A félidőben 9 pontos fehérvári vezetéssel mehettek a csapatok pihenni, ám ekkor még senki nem sejtette, micsoda drámai végkifejlete lesz a mérkőzésnek.

Megszerezte a szezonbeli első győzelmét a Fehérvár Enthroners.

Fotó: Kricskovics Antal

A szünetben a Berlin Thunder vezetőedzője furcsa módon nem vonult be az öltözőbe a játékosaival, hanem a pálya mellett, a tűző napon teremtette le játékosait. A fejmosás végül célravezető volt, ugyanis egy perccel a 3. negyed kezdete után rögtön megszerezték első touchdownjukat a vendégek Brandon Polk révén, aki a komplett félpályán keresztül suhant végig a tojáslabdával a First Fielden,9-7. Az Enthroners játékosait különösebben nem viselte meg a németek találata, a játékrész felénél ismét Pullman szerzett touchdown-t a fehérváriaknak, 16-7. Nem sokkal később a Berlin ismét bejutott az Enthroners end zonejába Emil Fuchs 5 yardról osont be a védelmi vonal mögé, ezzel két pontra felzárkózva a hazaiakhoz, 16-14.

Drámai körülmények között mentette hosszabbításra a mérkőzést a Fehérvár Enthroners

Az utolsó negyedben jött a hideg zuhany a Fehérvár Enthroners játékosai számára. Mindössze 8 másodperccel a játékrész kezdete után touchdownt szerzett a Thunder, ezzel pedig először vette át a vezetést a mérkőzés során, 16-21. Négy perccel később ismét csődöt mondott a fehérvári védelem, újabb td-t szereztek a vendégek, ezzel nagy veszélybe került a szezon első győzelmének esélye,16-28. Ekkor néhány szurkoló elkezdett hazaindulni, és látva ezt a Fehérvár Enthroners egyik koordinátora, teljes hangerővel üvöltözte a játékosoknak, hogy higgyenek magukban. Ez kellőképpen feltüzelte a játékosokat, ugyanis a rendes játékidő lejárta előtt 3 és fél perccel, mint később kiderült kulcsfontosságú touchdown-t szerzett az Enthroners,23-28.