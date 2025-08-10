Tegnap, 11:11
Drámai, naplementébe nyúló mérkőzésen győzött az Enthroners
Elképesztő hőségben, három és fél órán át tartó összecsapáson szerezte meg az első győzelmét a szezonban az ELF-ben szereplő amerikai futball csapat. A Fehérvár Enthroners hosszabbítás után egy field goallal, 34-31-re legyőzte a Berlin Thunder csapatát.
A találkozó előtt hiába számított a vendég együttes esélyesebbnek, mindössze három győzelemmel a hátuk mögött akár legyőzhetőnek is gondolhatták a berlinieket a Fehérvár Enthroners játékosai. A közel 40 fokos hőségben tartott találkozó első negyedében a szezon eddigi legjobb játékukat mutatták meg a hazaiak, akik rövidesen meg is szerezték a vezetést egy mezőnygól révén, 3-0. Majd a negyed végén Brett Pullman szerzett touchdownt a fehérváriaknak, 9-0. A második negyedben a defense igen alaposan kitett magáért, ugyanis továbbra sem tudott pontot szerezni a Berlin Thunder. Azonban az offense sem tudott mit kezdeni a berlini védelemmel, így ez a játékrész pont nélkül zárult. A félidőben 9 pontos fehérvári vezetéssel mehettek a csapatok pihenni, ám ekkor még senki nem sejtette, micsoda drámai végkifejlete lesz a mérkőzésnek.
A szünetben a Berlin Thunder vezetőedzője furcsa módon nem vonult be az öltözőbe a játékosaival, hanem a pálya mellett, a tűző napon teremtette le játékosait. A fejmosás végül célravezető volt, ugyanis egy perccel a 3. negyed kezdete után rögtön megszerezték első touchdownjukat a vendégek Brandon Polk révén, aki a komplett félpályán keresztül suhant végig a tojáslabdával a First Fielden,9-7. Az Enthroners játékosait különösebben nem viselte meg a németek találata, a játékrész felénél ismét Pullman szerzett touchdown-t a fehérváriaknak, 16-7. Nem sokkal később a Berlin ismét bejutott az Enthroners end zonejába Emil Fuchs 5 yardról osont be a védelmi vonal mögé, ezzel két pontra felzárkózva a hazaiakhoz, 16-14.
Drámai körülmények között mentette hosszabbításra a mérkőzést a Fehérvár Enthroners
Az utolsó negyedben jött a hideg zuhany a Fehérvár Enthroners játékosai számára. Mindössze 8 másodperccel a játékrész kezdete után touchdownt szerzett a Thunder, ezzel pedig először vette át a vezetést a mérkőzés során, 16-21. Négy perccel később ismét csődöt mondott a fehérvári védelem, újabb td-t szereztek a vendégek, ezzel nagy veszélybe került a szezon első győzelmének esélye,16-28. Ekkor néhány szurkoló elkezdett hazaindulni, és látva ezt a Fehérvár Enthroners egyik koordinátora, teljes hangerővel üvöltözte a játékosoknak, hogy higgyenek magukban. Ez kellőképpen feltüzelte a játékosokat, ugyanis a rendes játékidő lejárta előtt 3 és fél perccel, mint később kiderült kulcsfontosságú touchdown-t szerzett az Enthroners,23-28.
A következő német támadásnál azonban sikeres mezőnygól kísérletet hajtott végre az ellenfél,23-31. A koronázóvárosiaknak mindenképpen td-t kellett szerezniük, hogy hosszabbításra mentsék a találkozót, ám ekkor mindössze 2 perc volt hátra a mérkőzés 4. negyedéből. Végül mindent egy lapra feltéve az utolsó támadási kísérletnél kockáztatott az Enthroners, ám ez végül kifizetődött, 4(!) másodperccel a vége előtt bejuttatta az ellenfél end zonejába a labdát,31-31. Következhetett a hosszabbítás, ahol egy mezőnygól révén megszerezte az aranypontot a Fehérvár Enthroners, ezzel pedig a szezon első győzelmét is, 34-31.
Fehérvár Enthroners-Berlin Thunder 34-31 (9-0,0-0,7-14,15-17,3-0)