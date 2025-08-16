augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Furcsa látványban volt része a Fehérvár AV19 szurkolóinak

Címkék#autó#MET Aréna#baleset#Fehérvár AV19

Aki korán érkezett a Volán felkészülési mérkőzésére igen furcsa látványban lehetett része. A murvás parkolóban egy Hyundai i30 kombi vesztegelt az árokban A Fehérvár AV19-Vienna Capitals felkészülési mérkőzésének kezdete előtt egy órával .

Feol.hu
Furcsa látványban volt része a Fehérvár AV19 szurkolóinak

Szoros mérkőzésen kapott ki a Fehérvár AV19 a Vienna Capitals ellen.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Mindenki izgalommal várta, hogy közel fél év után újra láthassa a Fehérvár AV19 játékosait a MET Aréna jegén. Ám úgy tűnt valaki a nagy izgalom hevében megfeledkezett az autójának kézifékének behúzásáról, így a Hyundai rövidesen elindult az árok felé, ahol aztán első tengellyel előre beleesett. 

Fehérvár AV19
Nem mindennapi látvány fogadta a Fehérvár AV19 szurkolóit
Fotó: Szabó Zsolt

Az érkező szurkolók csodálkozva nézték a nem mindennapi látványt, és a csarnokban dolgozó biztonsági őrök is igyekezték kihúzni az autót, de ez nem sikerült.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu