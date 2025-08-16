3 órája
Furcsa látványban volt része a Fehérvár AV19 szurkolóinak
Aki korán érkezett a Volán felkészülési mérkőzésére igen furcsa látványban lehetett része. A murvás parkolóban egy Hyundai i30 kombi vesztegelt az árokban A Fehérvár AV19-Vienna Capitals felkészülési mérkőzésének kezdete előtt egy órával .
Szoros mérkőzésen kapott ki a Fehérvár AV19 a Vienna Capitals ellen.
Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)
Mindenki izgalommal várta, hogy közel fél év után újra láthassa a Fehérvár AV19 játékosait a MET Aréna jegén. Ám úgy tűnt valaki a nagy izgalom hevében megfeledkezett az autójának kézifékének behúzásáról, így a Hyundai rövidesen elindult az árok felé, ahol aztán első tengellyel előre beleesett.
Az érkező szurkolók csodálkozva nézték a nem mindennapi látványt, és a csarnokban dolgozó biztonsági őrök is igyekezték kihúzni az autót, de ez nem sikerült.