2 órája
Új polgármester Székesfehérváron? – a Fehérvár AV19 légiósai a városházán jártak
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fogadta az ICEHL-ben szereplő együttes légiósait és családtagjaikat a városházán. A rövid körbevezetést is tartalmazó eseményen a polgármesteri székbe is beülhettek a játékosok, ám végül csak a Fehérvár AV19 másodedzője, Tyler Dietrich élt ezzel a lehetőséggel.
A Fehérvár AV19 másodedzője Tyler Dietrich néhány pillanat erejéig polgármesternek érezhette magát dr. Cser-Palkovics András székében.
Fotó: Simon Erika - ÖKK
Az esemény megnyitóján Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András üdvözölte a városban a Fehérvár AV19 új légiósait, majd röviden ismertette Fehérvár történetét, valamint a fontos tudnivalókat és érdekességeket a településről. Ezután a városvezető egy rövid körbevezetésre invitálta a csapat játékosait és stábtagjait, valamint hozzátartozóikat.
Elsőként a Szent Korona pontos másolatához vezette őket, ahol elmondta a királyi ereklye történetét, és fontosságát a magyar történelemben. Ezután a jégkorongozók közelebbről is szemügyre vehették a királyi ereklyét. Az esemény egyik "csúcspontja" ekkor még hátra volt. Cser-Palkovics András bevezette a játékosokat az irodájába, ahol mesélt a munkájáról, hogyan telik el egy átlagos munkanapja egy település irányítójának. Valamint utalást tett arra is, hogy a bajnoki címeket is ebben az épületben, és az épület előtti téren szokták megünnepelni, és az emeleten található erkélyről szokták megmutatni a bajnoki trófeát a szurkolóknak. A polgármester elmondása szerint bízik abban, hogy akár az előttünk álló szezon végén a Volán játékosai is magasba emelhetik az ICEHL trófeáját, úgy ahogy korábban a Videoton, vagy az Alba Fehérvár játékosai is tehették korábban.
Elfoglalta a polgármesteri széket a Fehérvár AV19 másodedzője
Az esemény egyik leghumorosabb pillanatát Tyler Dietrich szolgáltatta. A városvezető felajánlotta, hogy aki szeretne beleülni a székébe, az most nyugodt szívvel megteheti. Kezdetben senki nem vállalkozott eme nemes feladatra, ám végül a csapat másodedzője beleült a székbe, és a sajátos stílusában eljátszotta a polgármesteri létet.
A Fehérvár AV19 augusztus 16-án 16 órakor lép először jégre a 2025-26-os szezonban, egy Vienna Capitals elleni felkészülési mérkőzésen, hazai pályán.