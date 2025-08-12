augusztus 12., kedd

Klára névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

2 órája

Új polgármester Székesfehérváron? – a Fehérvár AV19 légiósai a városházán jártak

Címkék#Városháza#Dr Cser-Palkovics András#Fehérvár AV19#Székesfehérvár

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fogadta az ICEHL-ben szereplő együttes légiósait és családtagjaikat a városházán. A rövid körbevezetést is tartalmazó eseményen a polgármesteri székbe is beülhettek a játékosok, ám végül csak a Fehérvár AV19 másodedzője, Tyler Dietrich élt ezzel a lehetőséggel.

Új polgármester Székesfehérváron? – a Fehérvár AV19 légiósai a városházán jártak

A Fehérvár AV19 másodedzője Tyler Dietrich néhány pillanat erejéig polgármesternek érezhette magát dr. Cser-Palkovics András székében.

Fotó: Simon Erika - ÖKK

Az esemény megnyitóján Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András üdvözölte a városban a Fehérvár AV19 új légiósait, majd röviden ismertette Fehérvár történetét, valamint a fontos tudnivalókat és érdekességeket a településről. Ezután a városvezető egy rövid körbevezetésre invitálta a csapat játékosait és stábtagjait, valamint hozzátartozóikat.

Fehérvár AV19
A Fehérvár AV19 külföldi játékosai, és stábtagjainak családja  is ellátogatott a városházi fogadásra.
Fotó: Szabó Zsolt

Elsőként a Szent Korona pontos másolatához vezette őket, ahol elmondta a királyi ereklye történetét, és fontosságát a magyar történelemben. Ezután a jégkorongozók közelebbről is szemügyre vehették a királyi ereklyét. Az esemény egyik "csúcspontja" ekkor még hátra volt. Cser-Palkovics András bevezette a játékosokat az irodájába, ahol mesélt a munkájáról, hogyan telik el egy átlagos munkanapja egy település irányítójának. Valamint utalást tett arra is, hogy a bajnoki címeket is ebben az épületben, és az épület előtti téren szokták megünnepelni, és az emeleten található erkélyről szokták megmutatni a bajnoki trófeát a szurkolóknak. A polgármester elmondása szerint bízik abban, hogy akár  az előttünk álló szezon végén a Volán játékosai is magasba emelhetik az ICEHL trófeáját, úgy ahogy korábban a Videoton, vagy az Alba Fehérvár játékosai is tehették korábban.

Elfoglalta a polgármesteri széket a Fehérvár AV19 másodedzője

Az esemény egyik leghumorosabb pillanatát Tyler Dietrich szolgáltatta. A városvezető felajánlotta, hogy aki szeretne beleülni a székébe, az most nyugodt szívvel megteheti. Kezdetben senki nem vállalkozott eme nemes feladatra, ám végül a csapat másodedzője beleült a székbe, és a sajátos stílusában eljátszotta a polgármesteri létet. 

A Fehérvár AV19 augusztus 16-án 16 órakor lép először jégre a 2025-26-os szezonban, egy Vienna Capitals elleni felkészülési mérkőzésen, hazai pályán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu