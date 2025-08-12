Új polgármester Székesfehérváron? – a Fehérvár AV19 légiósai a városházán jártak

Az esemény megnyitóján Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András üdvözölte a városban a Fehérvár AV19 új légiósait, majd röviden ismertette Fehérvár történetét, valamint a fontos tudnivalókat és érdekességeket a településről. Ezután a városvezető egy rövid körbevezetésre invitálta a csapat játékosait és stábtagjait, valamint hozzátartozóikat.

A Fehérvár AV19 külföldi játékosai, és stábtagjainak családja is ellátogatott a városházi fogadásra.

Fotó: Szabó Zsolt

Elsőként a Szent Korona pontos másolatához vezette őket, ahol elmondta a királyi ereklye történetét, és fontosságát a magyar történelemben. Ezután a jégkorongozók közelebbről is szemügyre vehették a királyi ereklyét. Az esemény egyik "csúcspontja" ekkor még hátra volt. Cser-Palkovics András bevezette a játékosokat az irodájába, ahol mesélt a munkájáról, hogyan telik el egy átlagos munkanapja egy település irányítójának. Valamint utalást tett arra is, hogy a bajnoki címeket is ebben az épületben, és az épület előtti téren szokták megünnepelni, és az emeleten található erkélyről szokták megmutatni a bajnoki trófeát a szurkolóknak. A polgármester elmondása szerint bízik abban, hogy akár az előttünk álló szezon végén a Volán játékosai is magasba emelhetik az ICEHL trófeáját, úgy ahogy korábban a Videoton, vagy az Alba Fehérvár játékosai is tehették korábban.

Elfoglalta a polgármesteri széket a Fehérvár AV19 másodedzője

Az esemény egyik leghumorosabb pillanatát Tyler Dietrich szolgáltatta. A városvezető felajánlotta, hogy aki szeretne beleülni a székébe, az most nyugodt szívvel megteheti. Kezdetben senki nem vállalkozott eme nemes feladatra, ám végül a csapat másodedzője beleült a székbe, és a sajátos stílusában eljátszotta a polgármesteri létet.

A Fehérvár AV19 augusztus 16-án 16 órakor lép először jégre a 2025-26-os szezonban, egy Vienna Capitals elleni felkészülési mérkőzésen, hazai pályán.