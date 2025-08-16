Többször elszabadultak az indulatok a Fehérvár AV19 felkészülési meccsén

A hazai együttes összeállításából több kulcsjátékos is hiányzott. Betegség miatt nem játszott Erdély Csanád, Kiss Roland és Horváth Dominik. Rasmus Reijola rövid időre hazautazott, Stipsicz Bence és Bartalis István pedig még a rehabilitációjukat végzik. A találkozó első perceiben igen magas volt a játék tempója, de főként a Vienna Capitals játékosai ostromolták lövéseikkel a Fehérvár AV19 fiatal kapusát, Hegedüs Leventét. Azonban 3 perccel a találkozó kezdete után Kumala és Terbócs tesztelte a túloldalon a bécsiek hálóőrét, Ewan Cowleyt, aki bravúrral hárított mindkét esetben.

Élvezetes mérkőzést játszott a Vienna Capitalsel a Fehérvár AV19.

Fotó: Szabó Zsolt

Az első harmad 6. percében emberelőnybe került a a Fehérvár, és a gárda új légiósa, Drake Rymsha lőtte telibe a jobb kapuvasat. Biztató látvány volt a Volán emberfórban mutatott játéka, akik ezt a két perces időszakot szinte végig a Caps harmadába töltötték. Ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy így ezután ismételten a Fehérvár Av19 játékosai veszélyeztettek. Terbócs egy óriási passzt adott a kék vonalról bekorcsolyázó Marti Stajnochnak, a védő azonban fölé bombázott. A bécsiek kissé alárendelt szerepet játszottak az első harmadban, ha bejutottak a támadó harmadba veszélyes lehetőséget nem tudtak kialakítani. A játékrész végén igen nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak, kettős emberhátrányba került a Kiss Dávid által irányított együttes, amit sajnos nem tudott kivédekezni, így megszerezte a vezetést a Vienna Capitals Randy Gazzola révén,0-1.

A második harmad 4. percében Hegedüs ismét egy óriási bravúrt mutatott be. A támadó harmadnál lévő kék vonalnál megszerezte a pakkot a Caps támadója, és kettő az egy elleni szituációban korcsolyázhattak a kapu felé, de a 21 éves kapus hárította a lövést. A hazai szurkolótábor kedélyeit azonban gyorsan lehűtötte Senna Peeters aki megint emberelőnyből vette be a fehérvári kaput ,0-2. Ez csak még jobban feltüzelte a Volán játékosait és a harmad 7. percében szépíteni tudtak Hári János révén, 2-1. A kezdő korongbedobás után majdnem ki is egyenlített a hazai csapat, ám a keresztpassz után a lövést nem sikerült a hálóba juttatni, mint ahogy a bécsiek azt az első harmadban tették. A Fehérvár AV19 játékosai ezek után mindent megtettek hogy kiegyenlítsenek, és a próbálkozásokat végül siker koronázta. A játékrész 14. percében kiegyenlített a Volán, Rasmus Kumala juttatta be a pakkot a hálóba, 2-2.