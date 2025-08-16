augusztus 16., szombat

Jégkorong

27 perce

Többször elszabadultak az indulatok a Fehérvár AV19 felkészülési meccsén

Címkék#Vienna Capitals#Fehérvár AV19#felkészülés mérkőzés

Elkezdődött a felkészülési mérkőzések sorozata a jégkorongozóknak is. A Fehérvár AV19 szombaton 16 órakor a Vienna Capitalst fogadta a MET Arénában.

Szabó Zsolt
Többször elszabadultak az indulatok a Fehérvár AV19 felkészülési meccsén

Szoros mérkőzésen kapott ki a Fehérvár AV19 a Vienna Capitals ellen.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A hazai együttes összeállításából több kulcsjátékos is hiányzott. Betegség miatt nem játszott Erdély Csanád, Kiss Roland és Horváth Dominik. Rasmus Reijola rövid időre hazautazott, Stipsicz Bence és Bartalis István pedig még a rehabilitációjukat végzik. A találkozó első perceiben igen magas volt a játék tempója, de főként a Vienna Capitals játékosai ostromolták lövéseikkel a Fehérvár AV19 fiatal kapusát, Hegedüs Leventét. Azonban 3 perccel a találkozó kezdete után Kumala és Terbócs tesztelte a túloldalon a bécsiek hálóőrét, Ewan Cowleyt, aki bravúrral hárított mindkét esetben. 

Fehérvár AV19
Élvezetes mérkőzést játszott a Vienna Capitalsel a Fehérvár AV19.
Fotó: Szabó Zsolt

Az első harmad 6. percében emberelőnybe került a a Fehérvár, és a gárda új légiósa, Drake Rymsha lőtte telibe a jobb kapuvasat. Biztató látvány volt a Volán emberfórban mutatott játéka, akik ezt a két perces időszakot szinte végig a Caps harmadába töltötték. Ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy így ezután ismételten a Fehérvár Av19 játékosai veszélyeztettek. Terbócs egy óriási passzt adott a kék vonalról bekorcsolyázó Marti Stajnochnak, a védő azonban fölé bombázott. A bécsiek kissé alárendelt szerepet játszottak az első harmadban, ha bejutottak a támadó harmadba veszélyes lehetőséget nem tudtak kialakítani. A játékrész végén igen nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak, kettős emberhátrányba került a Kiss Dávid által irányított együttes, amit sajnos nem tudott kivédekezni, így megszerezte a vezetést a Vienna Capitals Randy Gazzola révén,0-1.

A második harmad 4. percében Hegedüs ismét egy óriási bravúrt mutatott be. A támadó harmadnál lévő kék vonalnál megszerezte a pakkot a Caps támadója, és kettő az egy elleni szituációban korcsolyázhattak a kapu felé, de a 21 éves kapus hárította a lövést.  A hazai szurkolótábor kedélyeit azonban gyorsan lehűtötte Senna Peeters aki megint emberelőnyből vette be a fehérvári kaput ,0-2. Ez csak még jobban feltüzelte a Volán játékosait és a harmad 7. percében szépíteni tudtak Hári János révén, 2-1. A kezdő korongbedobás után majdnem ki is egyenlített a hazai csapat, ám a keresztpassz után a lövést nem sikerült a hálóba juttatni, mint ahogy a bécsiek azt az első harmadban tették. A Fehérvár AV19 játékosai ezek után mindent megtettek hogy kiegyenlítsenek, és a próbálkozásokat végül siker koronázta. A játékrész 14. percében kiegyenlített a Volán, Rasmus Kumala juttatta be a pakkot a hálóba, 2-2. 

Ahogyan a vezetés kicsúszott a bécsiek kezei közül, úgy szabadultak el a pályán az indulatok is. Német Kristóf és Zane Franklin kapott össze a harmad felénél, mindketten 5 perces kiállítást kaptak a kakaskodásért, valamint a Zane a provokálésért plusz 2 percet. A pályán továbbra is feszült volt a hangulat, Simon Bourque hívta ki verekedni a hazaiak egyik játékosát, de ő is rövidesen a büntetőpadon találta magát. A harmad lefújása után mindkét csapatkapitánnyal elbeszélgetett a játékvezető, és valószínűsíthetően elmagyarázhatta neki, hogy ez nem az ICEHL döntője, hanem egy felkészülési mérkőzés, így legyenek kedvesek egy kissé lecsillapítani csapataikat.

A harmadik harmadban egy ideig nyugodtan telt, és mindkét gárda a játékra koncentrált. Kiegyenlített, szoros küzdelem zajlott a pályán, ám igazán gólveszélyes szituáció nem alakult ki egyik oldalon sem. Azonban a játékrész felénél ismét elszabadultak az indulatok, és kis híján múlott hogy ne verekedjen össze Stajnoch a bécsiekkel. Szerencsére a védő megúszta egy két perces kiállítással. A mérkőzés vége előtt 8 perccel Falus Ádám lemaradt Leon Wallnerről aki mattolta Hegedüst, így ismét az osztrákoknál volt az előny,3-2. A végjátékra fordulva szó szerint bekotorta az egyenlítést a Fehérvár AV19. 

Egy kapu előtti kavarodásnál már úgy tűnt megfogta a korongot Cowley, de Mihály Ákos a botjával a kapus lába közé benyúlva helyezte el a korongot a vonal mögé. A játékvezetők videózták az esetet, és a hazai szurkolók mellett ők is arra a megállapodásra jutottak, hogy a gól érvényes, 3-3. Hiába próbálták ezután megszerezni a vezetést Terbócs Istvánék, a rendes játékidőben nem tudtak túljárni többször a Capitals kapusának eszén, sőt még emberhátrányba is került a Volán, és Hegedüsnek az utolsó másodpercekben kellett óriásit védenie, így 5 perces hosszabbításra mentette a találkozót. 

Hiába védett jól Hegedűs, kikapott a Fehérvár AV19

A hosszabbításban ismételten Hegedüs parádézott, Gazzola egy az egy ellen vihette a kapura a pakkot, ám a nagy erejű lövést hárította. Egy perccel később ismét az olasz csatár veszélyeztetett, de ismételten védett a Fehérváriak kapusa. A támadó arcán lehetett látni, hogy nem hiszi el, hogy mindkét lövését kivédték. Ezután Rysanak akadt hasonlóan ajtó-ablak szituációja, de a szóló végén Cowley lábai között ezúttal nem csorgott át a pakk, így ekkor sem született döntés. Jöhettek a büntetők!

Az első 5 sorozat a kapusokról szólt, Hegedüs és Cowley hatalmasakat védtek.  Ezután következett a hirtelen halál, ahol végül a bécsiek tudtak betalálni, így ők nyerték a találkozót, 3-4. Hiába hagyták el vesztesen a jeget a fehérváriak, a közönség biztatásukkal jelezték, hogy teljes mellszélességgel a csapat mellett vannak.

Fehérvár AV19-Vienna Capitals 3-4 (0-1,2-1,1-1,0-1)

 

 

