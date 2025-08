Történelmi győzelem a Magyar Nagydíjon

A 46. körben Piastri másodjára is kereket cserélt, kemény keveréket kapott a végére. Ekkor úgy tűnt, hogy Leclerc könnyedén elkapja Norrist az élen, így Piastrinak a 2. hely megkaparintásáért kell küzdenie, de a Ferrari varázsütésre lelassult, és egyre jobban kezdett lemaradni a jóval idősebb gumikkal előtte lévő Norristól. Az 51. körben a monacóit könnyedén körbeautózta Leclercet, és brit csapattársa után eredt. Nem sokkal később a Ferrari üdvöskéje kifakadt, vezethetetlennek nevezte az autót, valamint kiemelte, a csapat ismét nem hallgatott rá. Eközben az ausztrál 12 msodperces hátrányt próbált ledolgozni, amelyből eleinte nagy mértékben lopta a távolságot. Leclerc a 62. körig tudta dobogós helyen tartani magát, ekkor a Mercedesben ülő Russel átlépett rajta, és pillanatok alatt faképnél hagyta. Három körrel később az élen is elkezdődött a vérre menő küzdelem, Piastri DRS-el közeledett Norrisra. A célegyenes végére körről-körre közelebb volt az ausztrál, aki már többször is előzésre szánta magát. Már az utolsó előtti alkalommal szelték át a célvonalat, amikor Piastri egy vakmerő manőverrel megpróbálta kifékezni Norrist, azonban ez majdnem azzal járt, hogy kiütötte mindkettőjüket. Az ausztrál elfékezte a gumijait, ami miatt több lehetősége már nem nyílt a támadásra, így Norris karrierje 9. győzelmét abszolválhatta. A McLaren számára is különleges volt ez a diadal, hiszen a csapat 200. Formula-1-es sikerét ünnepelhette.

A 40. F1-es Magyar Nagydíj pontszerzői

1. Lando Norris, 2. Oscar Piastri, 3. George Russel, 4. Charles Leclerc, 5. Fernando Alonso, 6. Gabriel Bortoleto, 7. Lance Stroll, 8. Liam Lawson, 9. Max Verstappen, 10. Kimi Antonelli.