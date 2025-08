Mamma mia: Charles Leclerc jött, látott és vitte a pole-t

A szabadedzések után szombat 16 órától elkezdődött a 40. Magyar Nagydíj F1 időmérője. A pénteki és a szombati körözések alapján a két McLaren pilóta volt a legesélyesebb a pole pozíció megszerzésére.

A Magyar Nagydíj F1 időmérő harmadik szakaszába sem jutott be Lewis Hamilton, aki tizedik rajtelsőségére hajtott

Fotó: Dömötör Csaba

McLaren fölénnyel kezdődött a Magyar Nagydíj F1 időmérő

A szabadedzések erős McLaren fölényt mutattak, így nem is lehetett másra számítani, mintsem, hogy a 40. Magyar Nagydíj időmérőjén Lando Norris és Oscar Piastri fog brillírozni. A Q1 szakasz első köreit a két Williams teljesítette, majd megérkezett a világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál, aki egy 1:15.554-es idővel az élre ugrott. A két Red Bull nem kezdett a legjobban, Juki Cunoda hamar a kiesőhelyek környékére került, de Max Verstappen is csak a 13. legjobb időt futotta. Kisebb meglepetés volt, hogy az idő felénél Franco Colapinto a tizedik helyre jött fel, míg a két Aston Martin, Fernando Alonso vezérletével szintén bejött a legjobb tízbe.

A hajrára fordulva javultak az idők is, amihez hozzájárult az is, hogy az aszfalt hőmérséklete csökkent, az ég pedig teljesen beborult. Az Aston Martin mérnökei és pilótái nagyot alkottak, hiszen Alonso egy 1:15.281-es idővel átvette a vezeést, aztán persze érkezett Piastri, aki 1:15.673-mal be is húzta az első etapot. Mögötte maradt a spanyol veterán, aki mögé Isack Hadjar hozta be az RB-t a harmadik helyre, Lando Norris pedig csak a negyedik helyen jutott tovább. A legnagyobb meglepetést Gabriel Bortoleto teljesítménye volt, aki 1:15.586-os idővel a hatodik helyen zárt a Kick Sauberrel. Nem tudta ezt most hozni Nico Hülkenberg, aki Alexander Albonnal, Esteban Oconnal, Pierre Gaslyval és Juki Cunodával egyetemben búcsúzott a Q1 után.

Hihetetlen teljesítmény az Aston Martinoktól a Q2-ben

A második felvonás egy kicsit később kezdődött, takarítani kellett a pályát, a felhők pedig egyre inkább beborították az eget, a napot nem is lehetett látni. A kamera képén aztán látni lehetett esőcseppeket, a nézők pedig nem sokkal később elővették az esőkabátjaikat is. A csapatok gyorsan reagáltak is és szinte azonnal a pályára vonultak, hogy megelőzzék az esetleges nagyobb zivatart. Az első köröket ezúttal a két Mercedes teljeístette, majd megjött a két Aston Martin is, Fernando Alonso ezúttal egy 1:15.395-ös időt tett össze, de Lance Stroll sem szégyenkezhetet az 1:15.680-al. A spanyol ezúttal sem lehetett sokáig boldog, hiszen Lando Norris megérkezett egy 1:14.890-el, akitől ezúttal 51 ezreddel elmaradt Oscar Piastri.