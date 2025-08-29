augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

30°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DRS Zóna Podcast

2 órája

Visszatér az F1-es mezőny, ezt várjuk mi! – videóval

Címkék#F1#DRS Zóna Podcas#Kovács-Seres Hunor

Visszatér a száguldó cirkusz mezőnye a Holland Nagydíjjal, így ezúttal sem maradhat el a DRS Zóna Podcast. Az F1 tematikájú beszélgetős műsorunkban ezúttal Kovács-Seres Hunor, ifi világbajnok és Európa-bajnok nyílt vízi úszóval beszélgettünk a hétvégi futamról és az idény hátralevő részéről.

Feol.hu

Három hetes szünet után visszatér a Formula-1 (F1), így a DRS Zóna Podcast is, amelyben ezúttal Kelemen Kornél műsorvezetése mellett Szabó Zsolt állandó vendég és Kovács-Seres Hunor vett részt. Az ifi mezőnyben világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó rajon a Formula-1-ért, erről is beszélt az adásban, de arról is, hogy az idény hátralevő részében mire számít.

F1
Visszatér az F1 mezőnye, így a DRS Zóna Podcast is
Forrás: SZR

A Holland Nagydíjjal visszatér az F1-es mezőny

A hétvégi F1-es futamról szóló DRS Zóna Podcast adást az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu