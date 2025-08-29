Visszatér az F1-es mezőny, ezt várjuk mi! – videóval

Három hetes szünet után visszatér a Formula-1 (F1), így a DRS Zóna Podcast is, amelyben ezúttal Kelemen Kornél műsorvezetése mellett Szabó Zsolt állandó vendég és Kovács-Seres Hunor vett részt. Az ifi mezőnyben világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó rajon a Formula-1-ért, erről is beszélt az adásban, de arról is, hogy az idény hátralevő részében mire számít.

Visszatér az F1 mezőnye, így a DRS Zóna Podcast is

A Holland Nagydíjjal visszatér az F1-es mezőny

A hétvégi F1-es futamról szóló DRS Zóna Podcast adást az alábbi videóban tekinthetik meg.