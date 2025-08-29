2 órája
Visszatér az F1-es mezőny, ezt várjuk mi! – videóval
Visszatér a száguldó cirkusz mezőnye a Holland Nagydíjjal, így ezúttal sem maradhat el a DRS Zóna Podcast. Az F1 tematikájú beszélgetős műsorunkban ezúttal Kovács-Seres Hunor, ifi világbajnok és Európa-bajnok nyílt vízi úszóval beszélgettünk a hétvégi futamról és az idény hátralevő részéről.
Három hetes szünet után visszatér a Formula-1 (F1), így a DRS Zóna Podcast is, amelyben ezúttal Kelemen Kornél műsorvezetése mellett Szabó Zsolt állandó vendég és Kovács-Seres Hunor vett részt. Az ifi mezőnyben világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó rajon a Formula-1-ért, erről is beszélt az adásban, de arról is, hogy az idény hátralevő részében mire számít.
A Holland Nagydíjjal visszatér az F1-es mezőny
A hétvégi F1-es futamról szóló DRS Zóna Podcast adást az alábbi videóban tekinthetik meg.