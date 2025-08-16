Elhunyt az egyik nagy szurkoló, gyászol az RBD Ultras

A hivatalos oldalán számolt be az RBD Ultras, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Dawid Turek. A lengyel fiatalember a hazája élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában szereplő Raków drukkere volt, csütörtökön még Debrecenben szurkolt, pénteken azonban meghalt. A két szurkolótábor között régóta nagy a barátság, így a Videoton drukkerei részvétüket fejezik ki a veszteség miatt.