Gyász

4 órája

Elhunyt az egyik nagy szurkoló, gyászol az RBD Ultras

Csütörtökön még az RBD Ultras tagjaival együtt szurkolt Debrecenben a lengyel Rakównak, most pedig tragikus hirtelenséggel elhunyt Dawid Turek.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Dawid Turek, a lengyel Raków szurkolója

Forrás: RBD Ultras

A hivatalos oldalán számolt be az RBD Ultras, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Dawid Turek. A lengyel fiatalember a hazája élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában szereplő Raków drukkere volt, csütörtökön még Debrecenben szurkolt, pénteken azonban meghalt. A két szurkolótábor között régóta nagy a barátság, így a Videoton drukkerei részvétüket fejezik ki a veszteség miatt.

 

