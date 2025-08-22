augusztus 22., péntek

Élesedik a harc, hajrájához érkezett a fogathajtó bajnokság

Nyolcadik fordulójához érkezett a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság, amelynek mezőnye ezúttal Sárkeresztúrra látogat.

Szabó Róbert
Csuti Péter és fogata

Fotó: Csuti Péter

Soponya, Seregélyes, Kisláng, Nagylók, Mezőszilas, Sárszentágota és Káloz után Sárkeresztúrra látogatnak a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság versenyzői augusztus 23-án szombaton. A programok már kora délelőtt elkezdődnek és egész napos kikapcsolódást nyújtanak a lovassport szerelmeseinek.

– Szerencsére jó idő mondanak szombatra, megérkezett a lehülés, de ez nem hoz esőt úgy tűnik. Már kora reggel megkezdjük a programok sorát, 9:30 órától kezdődik az akadályhajtás első fordulója. Színvonalas versenyre készülünk, 49 fogat jelezte a részvételi szándékát, 5 kettes és 44 egyes. A hajtók között több korábbi országos, regionális és megyei bajnok is részt vesz majd – mondta lapunknak Csuti Péter a szombati eseménnyel kapcsolatban. A verseny szervezője – aki egyben a megyei lovassport szövetség elnöke is – elárulta, lesz a helyszínen ugrálóvár, kirakodó vásár és fagyiárus is, míg a nap zárásaként egy malacfogó versennyel készülnek a gyermekeknek.

A fogathajtó bajnokságból már csak két forduló van hátra, Sárkeresztúr után Cecén zárul a program. A bajnoki címek sorsa már akár a hétvégén eldőlhet, de matematikailag még sok hajtónak van esélye beleszólni az első hely kérdésébe.

– Az első hely az szinte biztos, hogy kié lesz a kettesfogatok között, azonban a másik két dobogós helyért még nagyon szoros verseny alakult ki három versenyző között, megjósolhatatlan, hogy kik érnek oda a következő két forduló után. Ráadásul aki az első három között végez az kvalifikálja magát az országos bajnoki döntőre és a Dunántúli megyék döntőjére – fogalmazott Csuti Péter. Mint elmondta, az ob döntőre az első három, míg a Dunántúlira öt versenyzőt delegálhatnak. Utóbbi annak köszönhető, hogy a tavalyi évben id. Semjén Attila nyerte meg a regionális versenyt.

 

