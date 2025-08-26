A székesfehérvári El Clásico nem okozott csalódást – videóval

Elindult az új idény a Fejér vármegyei élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, amelyben rögtön rangadót rendeztek. A megyei másodosztályból frissen feljutó székesfehérvári Videoton BKE-t, az Ikarus-Maroshegy látta vendégül a Mezővári József Sportpályán augusztus 24-én vasárnap, kora délután. A remek futballidőben a kilátogató mintegy 250 ember remek hangulatú mérkőzést láthatott, mi pedig most megpróbáljuk ezt videós formában visszaadni az általunk csak „székesfehérvári El Clásicoról".

Parázs mérkőzést hozott a „székesfehérvári El Clásico"

Fotó: Fehér Gábor

A találkozót követően a hazaiak és a vendégek vezetőedzőjével, valamint az Ikarus-Maroshegy csapatkapitányával, Kókány Péterrel, és a Videoton Baráti Kör szépítő találatát szerző Forró Mátéval is beszélgettünk. A mérkőzés tudósítását IDE KATTINTVA olvashatják el.

A Megyei Kalandjaink sorozat első részét az alábbi videóban tekinthetik meg.