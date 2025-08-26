augusztus 26., kedd

A székesfehérvári El Clásico nem okozott csalódást – videóval

Címkék#Ikarus-Maroshegy#Videoton Baráti Kör#Mezővári József Sportpálya

Megyei kalandjaink néven új sorozat indul a FEOL.hu oldalán. Az első epizódban a „székesfehérvári El Clásicora", az Ikarus-Maroshegy–Videoton BKE mérkőzésre látogattunk el.

Feol.hu
A székesfehérvári El Clásico nem okozott csalódást – videóval

Elindult az új idény a Fejér vármegyei élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, amelyben rögtön rangadót rendeztek. A megyei másodosztályból frissen feljutó székesfehérvári Videoton BKE-t, az Ikarus-Maroshegy látta vendégül a Mezővári József Sportpályán augusztus 24-én vasárnap, kora délután. A remek futballidőben a kilátogató mintegy 250 ember remek hangulatú mérkőzést láthatott, mi pedig most megpróbáljuk ezt videós formában visszaadni az általunk csak „székesfehérvári El Clásicoról".

El Clásico
Parázs mérkőzést hozott a „székesfehérvári El Clásico"
Fotó: Fehér Gábor

Nagyszerű volt a „székesfehérvári El Clásico"

A találkozót követően a hazaiak és a vendégek vezetőedzőjével, valamint az Ikarus-Maroshegy csapatkapitányával, Kókány Péterrel, és a Videoton Baráti Kör szépítő találatát szerző Forró Mátéval is beszélgettünk. A mérkőzés tudósítását IDE KATTINTVA olvashatják el.

A Megyei Kalandjaink sorozat első részét az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

