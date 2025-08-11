A Bregyó napközis táborban tartott bemutató dzsúdóedzést a Sport Start Kör SE

A táborba számos sportegyesület látogat el, hogy a gyerekeknek lehetősége legyen minél több sportágat kipróbálni. A hétfői nap délelőttjén a Sport Start Kör SE edzője, Szolnok István tartott egy bevezető dzsúdó edzést a tábor résztvevőinek. A táborozók kezdetben kissé virgoncak, és elevenek voltak, ám a tréner hamar figyelemre bírta a 20 fős csoportot. A foglalkozás első részében a cselgáncs egyik alapját, a helyes esés technikáját illusztrálta egy átdobással a tréner a gyerekek közt helyet foglaló "beépített ügynökökkel", akik jártak már az egyesület edzésein. Ekkor kissé megilletődtek a fiatalok, ám látva hogy 3-4 esés után is vígan felkelnek, a többiek is szerették volna kipróbálni ezt a technikát. Ezután teljesen feloldódva zajlott az edzés, és élvezettel sajátították el a sportág alapjait. A gyerekek összességében remekül érezték magukat az egy órán át tartó foglalkozáson.

Fotó: Fehér Gábor

Korábban több érzékenyítő dzsúdóedzést is tartott a Sport Start Kör SE

Az egyesület kiemelt célja, hogy az érzékenyítés eszközével minél több fiatallal ismertessék meg a dzsúdót, és a különböző paralimpiai sportágakat. Az elmúlt fél évben számos olyan különleges edzésalkalmat tartottak, ahol a magyar dzsúdó olyan meghatározó látássérült, és hallássérült alakjait hívták meg, mint a 2004-es paralimpián bronzérmet szerző Bíró Norbertet, valamint Krizonics Ádám, speciális olimpiai bajnokot, vagy az ország egyetlen down-szindrómás szakedzője, Kovács Mihály is megfordult ezeken a különleges alkalmakon.