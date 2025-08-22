A DKKA kosarasai nem neveznek küzdelmekre

Egy éve Dzunic Branislav irányításával az élen végeztek a Zöld-csoportban, a szakvezető elfogadta a frissen kieső, az élvonalba azonnal visszajutni kívánó kaposváriak ajánlatát, a belső-somogyiakat vissza is vitte a legmagasabb osztályba. A DKKA az eszéki Vladimir Krstic személyében látta a megoldást, a horvát tréner bár eredményesség tekintetében elmaradt a várakozástól, az újonc gárda bennmaradása nem forgott veszélyben. Nem a vártnál gyengébb eredmények, financiális gondok állnak a férfi együttes megszűnése mögött. Kosaras berkekben már hónapokkal ezelőtt beszéltek a férfi gárda visszalépéséről, ami tulajdonképpen logikusnak tűnik, hiszen a női gárda szintén újoncként vitézkedett az A-csoportban, nem sok választott el a felsőházi rájátszástól. A vezetők a jelen gazdasági helyzetben érthető módon a sikeresebb együttesre összpontosítják az erőket. Az utóbbi időszak eseményeit Matus Gábor, a klub ügyvezetője értékelte.

A Dávid Kornél KA férfi együttese (fehérben) legutóbb a Piros-csoportban szerepelt, az új bajnokságra már nem neveznek

− Sikerült többnyire fehérvári kötődésű szakembereket foglalkoztatnunk az edzői stábunkban. A két felnőtt csapatból is többen dolgoztak az utánpótlásban edzőként vagy segédedzőként, ami jó átmenetet képez számukra, hogy a játékospályafutásuk után edzőként, vagy a civil életben el tudjanak helyezkedni. E tekintetben az akadémiánk egyfajta életpályamodellt kínál az itt játszók, dolgozók számára. Az utánpótlásunkban stagnált, vagy talán egy kicsit visszaesett az eredményességünk. Ezt még a koronavírus-járvány hatásának tudjuk be. Öt éve kezdődött a pandémia, és a járvány megjelenésével jócskán visszaestek a merítési lehetőségeink.

A sportvezető szerint látni kell, hogy a gyermekek életében számos olyan dolog van, ami elvonja a figyelmüket a sporttól. Éppen ezért becsülendő, hogy akik erre áldozzák a szabadidejüket, azok teljes odaadással és kifogástalan hozzáállással dolgoznak a csapatainkban.

− A célunk továbbra is játékosokat nevelni a magyar kosárlabdának, akik később a felnőtteknél is szerephez juthatnak. Elsősorban a fehérvári felnőtt kosárlabdának szeretnénk kosárlabdázókat adni. Hozhatunk is egy pozitív példát, hiszen Simon Benedek személyében játékost adtunk az élvonalba. Simi ugyanakkor Kaposvárra igazolt. Nagy öröm számunkra, hogy Beni A-csoportos szerződést kapott, de őszintén szólva van bennünk némi keserűség, amiért Fehérvárról nem keresték. Az ő példája sajnos illik abba a tendenciába, hogy sok székesfehérvári fiatal az utánpótlásból kikerülve, nem a városunkban folytatja pályafutását. A helyzet a lány vonalon egyszerűbb lett, hiszen akik itt tanulnak meg kosárlabdázni, azok eljuthatnak a felnőtt csapatunkba. Nem is lehet más a célunk, hogy a saját utánpótlásunkból minél többen kerüljenek fel az élvonalbeli női csapatunkhoz. Nem titkolom, van bennünk hiányérzet, hiszen szerettük volna még több fehérvári nevelésű játékossal megerősíteni a keretet. Az viszont pozitívum, hogy Ehmann Dalma hazatért Amerikából, Raffay Dóri a soproni utánpótlásból, illetve szlovákiai kölcsönből érkezett vissza hozzánk. Fontos volt az előző évben már nálunk játszó, fehérvári nevelésű játékosok megtartása is. Szerettük volna minél jobban egyben tartani a tavalyi csapatot, akik kiharcolták a feljutást, majd megszerezték a kilencedik helyet a bajnokságban. Az eredményességgel alapvetően elégedettek lehetünk, de – persze, lehet, hogy nem teljesen reális elvárás – van bennem egy pici hiányérzet, mert nem sok hiányzott a rájátszásba jutáshoz. Ezzel persze adva van az idei feladat, meg kell próbálni túlszárnyalni az előző évi szereplésünket. Szeretném, hogy a csapat minél magasabb szintre jusson el.