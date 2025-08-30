Diósgyőrben is elmaradt a Puskás Akadémia győzelem

A válogatott szünet előtti utolsó fordulóban Hornyák Zsolt legénysége a Diósgyőri VTK otthonába utazott, ahol az volt a cél, hogy megmutassa, a Debreceni VSC elleni vereség csak egy kicsúszás volt. A kezdőben ezúttal sem volt nagy meglepetés, a fiatalok közül Markgráf Ákos és Vékony Bence kapott lehetőséget, Nagy Zsolt ismét ott volt a csapatban, akárcsak a válogatottba frissen meghívott Lukács Dániel is.

A mérkőzést a Diósgyőri VTK kezdte aktívabban, azonban ez nagyobb helyzettel nem párosult a 12. percig. Ekkor szép összjáték bontakozott ki a jobb szélen, a rövid passzok után Ante Roguljic keresztezett, középen Demeter Milűán érkezett, tökéletes ütemben, az ötösről pedig a kapuba passzolt, 1-0. A Puskás Akadémia ezután kezdett magához térni, de a 20. percben Elton Acolatse kis híján megduplázta a miskolciak előnyét, miután jobbról becselezte magát a tizenhatoson belülre, Roguljic elé tálalt, de Szappanos Péter védte a hét méterről leadott lövést. A folytatásban a felcsútiak igyekeztek mindent megtenni az egyenlítésért, azonban ez a szünetig nem sikerült.

A fordulás után nem kellett sokat várni arra, hogy Hornyák Zsolt legénysége egyenlítsen. Három perc sem telt el, amikor Nagy Zsolt beadásába Anderson Esiti beleütött véletlenül, Karakó Ferenc azonnal büntetőt ítélt, Nagy Zs. pedig értékesítette is, 1-1. A 60. percben már a vezetés megszerzéséhez is közel jártak a vendégek, Laros Duarte ívelt be balról egy szabadrúgást, az egyenlítést megszerző Nagy tisztán érkezett, de tíz méterről kevéssel a jobb felső sarok fölé fejelt. Kilenc perccel később a korábbi Videoton támadó, Ivan Saponjics szerzett kis híján gólt a DVTK-nál, miután a székesfehérváriaktól kölcsönben lévő Babos Bence átverte Markgráfot egy átlépős csellel, aztán a szerbhez centerezett, aki egy kicsit tévedett csak.

A Puskás Akadémia nyomott jobban a hajrára fordulva, a 76. percben Lamin Colley ugrott fel egy beadásra, a felfőhejes a sarok felé tartott, de Karlo Sentic óriási bravúrral a kapufára tolta a labdát, majd meg is fogta azt. Hat perccel a vége előtt még adódott egy lehetőség a Diósgyőr előtt, is, Szappanos kezéből kicsúszott a labda Bényei Ágoston szabadrúgása után, a berobbanó támadók elől kétszer is a gólvonalról kellett menteni, végül pedig tisztáztak a védők. A slusszpoén a korábbi DVTK-játékosé, Lukács Dánielé lehetett volna, azonban Sentic kipiszkálta a jobb alsóba tartó lövését, így 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó.